Çin'de Akıllı Telefon Pazarında Lider Markalar Belli Oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Çin'de Akıllı Telefon Pazarında Lider Markalar Belli Oldu

Çin\'de Akıllı Telefon Pazarında Lider Markalar Belli Oldu

Counterpoint tarafından yapılan araştırmaya göre, Çin akıllı telefon pazarında en büyük markalar belirlendi. Vivo, pazarın birinci sırasında yer alırken, Honor ikinci, Apple üçüncü oldu. Huawei, OPPO ve Xiaomi ise sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı sıralarda yer aldı.

23.04.2024 21:09
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Son yıllarda akıllı telefon pazarında önemli değişimler yaşandı. Bir zamanların lideri olarak görülen markalar, yavaş güç kaybetmeye başladı. Bu da diğer üreticiler için yeni fırsatlar yarattı. Peki akıllı telefon sektöründe son durum ne? İşte Çin pazarı ile ilgili detaylar…

Akıllı telefon pazarında en büyük markalar – Çin

Teknoloji ile ilgili araştırmalar yapan Counterpoint, 2024'ün birinci çeyreği itibariyle Çin akıllı telefon pazarında satış rakamlarına göre en büyük markaları sıraladı. Buna göre listenin birinci sırasında vivo yer aldığını görüyoruz. Firmanın pazar payı ise yüzde 17.4 olarak açıklandı. Son yıllarda Türkiye'de de daha çok duyulmaya başlanan vivo, pek çok ülkede faaliyet gösteriyor.

Çin'de <a class='keyword-sd' href='/akilli-telefon/' title='Akıllı Telefon'>Akıllı Telefon</a> Pazarında Lider Markalar Belli Oldu

Çin'de en çok satan akıllı telefon üreticileri listesinin ikinci sırasındaysa yüzde 16.1 pazar payıyla Honor yer aldı. Hemen ardından onu yüzde 15.7'lik dilimi elinde tutan Apple takip etti. ABD'li teknoloji devinin son yıllarda Çin pazarında giderek güç kaybettiğini belirtelim.

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Listenin dördüncü ve beşinci sırasında yüzde 15.5 ile Huawei ve yüzde 15.3 ile OPPO'nun yer aldığını görüyoruz. Son yıllarda Türkiye'deki faaliyetlerini giderek artıran Xiaomi ise yüzde 14.8'lik pazar payıyla altınca sırada. Bu markaların dışında geriye kalan yüzde 5.5'lik kısım ise diğer üreticilere ait.

2024'ün ilk çeyreği itibariyle Çin'de en büyük akıllı telefon üreticileri şu şekilde sıralandı;

SıraMarka2023 Q12024 Q11vivoYüzde 17.7Yüzde 17.42HonorYüzde 14.7Yüzde 16.13AppleYüzde 19.7Yüzde 15.74HuaweiYüzde 9.3Yüzde 15.55OPPOYüzde 18.4Yüzde 15.36XiaomiYüzde 13.6Yüzde 14.8DiğerYüzde 6.6Yüzde 5.5SıraMarka2023 Q12024 Q1
Q1 = Birinci çeyrek

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Çin'de Akıllı Telefon Pazarında Lider Markalar Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Akıllı Telefon Pazarında Lider Markalar Belli Oldu - Son Dakika
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