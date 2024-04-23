Çin\'de Akıllı Telefon Pazarında Lider Markalar Belli Oldu

Teknoloji

Son yıllarda akıllı telefon pazarında önemli değişimler yaşandı. Bir zamanların lideri olarak görülen markalar, yavaş güç kaybetmeye başladı. Bu da diğer üreticiler için yeni fırsatlar yarattı. Peki akıllı telefon sektöründe son durum ne? İşte Çin pazarı ile ilgili detaylar…

Akıllı telefon pazarında en büyük markalar – Çin

Teknoloji ile ilgili araştırmalar yapan Counterpoint, 2024'ün birinci çeyreği itibariyle Çin akıllı telefon pazarında satış rakamlarına göre en büyük markaları sıraladı. Buna göre listenin birinci sırasında vivo yer aldığını görüyoruz. Firmanın pazar payı ise yüzde 17.4 olarak açıklandı. Son yıllarda Türkiye'de de daha çok duyulmaya başlanan vivo, pek çok ülkede faaliyet gösteriyor.

Çin'de en çok satan akıllı telefon üreticileri listesinin ikinci sırasındaysa yüzde 16.1 pazar payıyla Honor yer aldı. Hemen ardından onu yüzde 15.7'lik dilimi elinde tutan Apple takip etti. ABD'li teknoloji devinin son yıllarda Çin pazarında giderek güç kaybettiğini belirtelim.

6000 mAh bataryalı vivo Y38'in tasarımı ortaya çıktı!

Listenin dördüncü ve beşinci sırasında yüzde 15.5 ile Huawei ve yüzde 15.3 ile OPPO'nun yer aldığını görüyoruz. Son yıllarda Türkiye'deki faaliyetlerini giderek artıran Xiaomi ise yüzde 14.8'lik pazar payıyla altınca sırada. Bu markaların dışında geriye kalan yüzde 5.5'lik kısım ise diğer üreticilere ait.

2024'ün ilk çeyreği itibariyle Çin'de en büyük akıllı telefon üreticileri şu şekilde sıralandı;