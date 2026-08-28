Çin'de İnsansı Robot Üretimi Hızla Artıyor

Çin insansı robot sektörünü hızla büyütürken, robotların çoğu gerçek dünya işinde çalışanların yerini alabilecek kadar hızlı, güvenilir ve akıllı değil. Çin'de üretim kapasitesi ticari talepten daha hızlı büyürken, devlet desteği sektörün genişlemesinde önemli rol oynuyor.

Çinli üreticiler, 2025'te dünya genelinde sevk edilen yaklaşık 20 bin insansı robotun yüzde 95'ini üretti. Ülke bu yıl 100 binden fazla insansı robot üretmeyi hedefliyor. Ancak gerçek kullanım alanları hala sınırlı. Guangxi'deki bir eğitim merkezinde insan eğitmenler robotlara kutu ayırma, erişte paketleme ve kahve hazırlama gibi basit görevleri tekrar tekrar öğretiyor.

Sektör aynı zamanda düşen fiyatlar ve aşırı kapasite endişesiyle karşı karşıya. Uzmanlar mevcut robot patlamasının Çin'in elektrikli araç ve güneş paneli sektörlerindeki önceki büyüme dönemlerine benzediğine dikkat çekiyor. Bu sektörlerde de güçlü devlet desteği, talep yetişmeden önce büyük üretim kapasitesinin oluşmasına yol açmıştı. Bazı robot şirketleri bugün önemli ölçüde devlet sübvansiyonlarına ve kamu alımlarına dayanıyor.

Dolayısıyla Çin'in önündeki sorun artık yalnızca daha fazla insansı robot üretmek değil. Asıl soru, bu makinelerin ekonomik açıdan gerçekten işe yarayabilmeleri için yeterli zeka, el becerisi ve güvenilirliğe ulaşıp ulaşamayacağı. Bu gerçekleşene kadar boks maçlarından dünya rekoru kıran sprintlere kadar etkileyici gösteriler, gerçek ticari kullanımın önünde kalmaya devam edebilir.