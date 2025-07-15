Çin, Tianzhou-9 Kargo Uzay Aracını Fırlattı

ÇİN, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna malzeme ulaştırmak amacıyla kargo uzay aracı Tianzhou-9'u fırlattı.

Tianzhou-9'u taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y10 roketi, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 05: 34'te başarılı bir şekilde fırlatıldı. Tianzhou-9'un, uzay istasyonunda görev yapan mürettebat için yakıt ve bilimsel deneylerde kullanılacak çeşitli ekipmanlar da dahil olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerini uzaya taşıdığı kaydedildi.