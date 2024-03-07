Çin, yapay zeka teknolojilerini merkez alan yeni bir proje başlattı - Son Dakika
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Teknoloji

Çin, yapay zeka teknolojilerini merkez alan yeni bir proje başlattı

Çin, yapay zeka teknolojilerini merkez alan yeni bir proje başlattı

Çin, AI Plus girişimiyle yapay zeka teknolojilerini ülkede faaliyet gösteren tüm sektörlerde yoğun olarak kullanmayı hedefliyor. 2024 yılında aktif hale gelmesi beklenen projenin detayları henüz paylaşılmamış olsa da, Çin'in yapay zeka alanında öne geçmek ve ekonomik sorunları çözmek için bu hamleyi yaptığı düşünülüyor. Çin hükümeti ayrıca akıllı şehirler oluşturma, hizmet sektörünü dijitalleştirme ve teknoloji kapasitesini artırma gibi hedeflerini de açıkladı. Çin'in daha önce başlattığı Internet Plus projesinin kısmi başarısı, bu yeni projeye olan umutları artırmış durumda.

07.03.2024 00:20  Güncelleme: 00:22
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Gündemden düşmeyen Çin, bu kez de yapay zeka teknolojilerini merkez alan yeni projesiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan parti kongresinde açıklanan AI Plus girişimi kapsamında, bu teknolojilerin ülkede faaliyet gösteren tüm sektörlerde yoğun olarak kullanılmasına karar verildi.

2024 yılı içinde aktif hale gelmesi beklenen girişimin, dev bir bütçe gerektireceği tahmin ediliyor. Ülkede büyük bir heyecan yaratan projenin içeriği ise henüz ayrıntılı olarak paylaşılmış değil. İşte tüm detaylar…

Çin, yapay zeka alanına ağırlık verecek

Son dönemde özellikle Amerika ile yaşadığı gerilimlerle çok konuşulan Çin'in, rekabette öne geçebilmek adına böyle bir hamle yaptığı konuşuluyor. Başbakan Li Qiang'ın sunum sırasında kendinden oldukça emin olduğu gözlemlenirken, yapay zeka alanında yapılacak birçok Ar-Ge faaliyetiyle birlikte ülkenin daralan ekonomisi için de kökten bir çözüm sunulacağı öne sürülüyor.

Buna ek olarak Çin hükümeti, önümüzdeki dönemde akıllı şehirler oluşturmaya başlayacağını, hizmet sektörünü dijitalleştireceğini ve devlet kurumlarının sahip olduğu teknoloji kapasitesini de artıracağını belirtiyor. Hükümetin yapay zekayı hangi askeri alanlarda kullanacağı ise şu an için soru işareti gibi görünüyor.

Bu iddiaların gerçek olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz. Ancak ülkenin 2020 yılında başlattığı Internet Plus projesinin kısmi bir başarı yakalamasının, bu proje için de Çinlileri oldukça umutlandırdığını söyleyebiliriz.

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Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çin yapay zeka alanında başarılı olabilecek mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız. Fikirleriniz bizim için değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Çin, yapay zeka teknolojilerini merkez alan yeni bir proje başlattı - Son Dakika

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