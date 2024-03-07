Gündemden düşmeyen Çin, bu kez de yapay zeka teknolojilerini merkez alan yeni projesiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan parti kongresinde açıklanan AI Plus girişimi kapsamında, bu teknolojilerin ülkede faaliyet gösteren tüm sektörlerde yoğun olarak kullanılmasına karar verildi.
2024 yılı içinde aktif hale gelmesi beklenen girişimin, dev bir bütçe gerektireceği tahmin ediliyor. Ülkede büyük bir heyecan yaratan projenin içeriği ise henüz ayrıntılı olarak paylaşılmış değil. İşte tüm detaylar…
Çin, yapay zeka alanına ağırlık verecek
Son dönemde özellikle Amerika ile yaşadığı gerilimlerle çok konuşulan Çin'in, rekabette öne geçebilmek adına böyle bir hamle yaptığı konuşuluyor. Başbakan Li Qiang'ın sunum sırasında kendinden oldukça emin olduğu gözlemlenirken, yapay zeka alanında yapılacak birçok Ar-Ge faaliyetiyle birlikte ülkenin daralan ekonomisi için de kökten bir çözüm sunulacağı öne sürülüyor.
Buna ek olarak Çin hükümeti, önümüzdeki dönemde akıllı şehirler oluşturmaya başlayacağını, hizmet sektörünü dijitalleştireceğini ve devlet kurumlarının sahip olduğu teknoloji kapasitesini de artıracağını belirtiyor. Hükümetin yapay zekayı hangi askeri alanlarda kullanacağı ise şu an için soru işareti gibi görünüyor.
Bu iddiaların gerçek olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz. Ancak ülkenin 2020 yılında başlattığı Internet Plus projesinin kısmi bir başarı yakalamasının, bu proje için de Çinlileri oldukça umutlandırdığını söyleyebiliriz.
AMD, Amerikan ambargosundan nasibini aldı!
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çin yapay zeka alanında başarılı olabilecek mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız. Fikirleriniz bizim için değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Çin, yapay zeka teknolojilerini merkez alan yeni bir proje başlattı - Son Dakika
Sucker Punch Productions ve Nixxes Software tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima'nın Director's Cut sürümü, 16 Mayıs 2024 tarihinde PC'ye gelecek. Oyun, PC sürümüne özgü özellikler ve tamamlanmış içerik ile birlikte sunulacak.
Geçtiğimiz ayın en popüler yapımı olan Helldivers 2 oyununun geliştiricisi Arrowhead Game Studios'un, Sony tarafından satın alınacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Şu an için herhangi bir satışın planlarında olmadığını belirten Arrowhead Game Studios CEO'su Johan Pilestedt, kendi kaliteli içeriklerini üretebilmek için özgür kalmak istediklerini söyledi. Ancak Sony'nin son dönemde oyun stüdyolarını satın alma eğilimi göstermesi ve şirketin işten çıkarmalar yapması, fanları endişelendiriyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 6. haberleşme uydusu Türksat 6A ile yeni bir dönem başlayacağını ve muhtemelen 2026 yılında 5G teknolojisine geçiş yapılacağını açıkladı. Türksat 6A'nın Haziran ayında fırlatılması planlanıyor ve yeni uyduyla birlikte Türkiye'nin haberleşme uydularının kapsama alanı genişleyecek. Bakan ayrıca İstanbul Havalimanı ve bazı üretim tesislerinde deneme amaçlı 5G kullanıldığını belirtti.
Counterpoint Research'in son verilerine göre, vivo, Apple'ı geride bırakarak Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markası oldu. vivo'nun AR-GE çalışmalarına önem vermesi, yenilikçi özellikler sunması ve geniş ürün yelpazesi, liderliğe ulaşmasında etkili oldu.
Netflix, Hades mobil oyununu 19 Mart'ta piyasaya süreceğini duyurdu. Ancak oyun sadece iOS kullanıcılarına sunulacak ve Android kullanıcıları oynayamayacak. Oyunu oynamak için Netflix aboneliğine sahip olmak gerekiyor.
Amazon yönetimi, bulut bilişim sistemleri için yatırım yapmaya devam ederek Talen Energy firmasıyla 470 milyon euroluk bir anlaşma yaparak nükleer tabanlı bir veri altyapısı projesine girişiyor. Bu hamleyle enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Amazon, sektördeki güç dengelerini değiştirebilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?