Çinli Bilim İnsanları, Radarlardan Kaçabilen Plazma Gizlilik Cihazı Geliştirdi

Çinli bilim insanları ve mühendisler, neredeyse hiçbir bir savaş uçağının radarı tarafından algılanamaz hale gelen bir plazma gizlilik cihazı geliştirdiklerini duyurdu. Önceki versiyonlardan farklı olarak, tüm uçağı kaplayan bir plazma örtüsü oluşturmak yerine bu teknoloji, radar kubbesi veya kokpit gibi belirli bölgelere odaklanarak onları radar ekranlarından kaybolur hale getirebiliyor.
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"Kapalı elektron ışını plazma gizlilik cihazı" olarak adlandırılan bu cihaz, radar operatörlerini aldatmak için hızlı bir şekilde etkinleştirilebiliyor. Plazma gizlilik teknolojisinin, iyonize edilmiş gaz veya plazma kullanarak bir uçağın algılanabilirliğini veya radar kesitini (RCS) azaltmayı amaçlayan bir konsept olduğu belirtiliyor.
Hipersonik araçlar veya silahlar inanılmaz derecede hızlı hareket ediyor, bu da önlerindeki havanın bir plazma bulutu oluşturmasına neden oluyor. Bu bulut, radar dalgalarını emiyor veya bozuyor, nesneyi etkili bir şekilde radar sistemlerinden gizliyor.
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Bu teknoloji nasıl çalışıyor?
Fikir, uçağın etrafında radar dalgalarını emebilen veya yönlendirebilen bir plazma tabakası oluşturmak, bu da uçağın radar algılama sistemleri için daha az görünür hale gelmesini sağlıyor. Plazma gizlilik teknolojisinin kavramı on yıllardır incelenmiş ve araştırılmış olmasına rağmen, pratik uygulama ve etkinliği savunma topluluğunda devam eden tartışma ve araştırma konularıdır.
Bazı zorluklar plazmanın sürdürülmesi için enerji gereksinimlerini, yoğunluğunu ve dağılımını kontrol etmeyi ve genel tasarım ve işlevsellikle uyumluluğunu sağlamayı içeriyor. F-22 Raptor veya B-2 Spirit gibi geleneksel gizli uçaklarda, radar yansımasını minimize etmek için radar emici malzemeler ve özel şekillendirme kullanılıyor.
Ancak, plazma gizlilik teknolojisi, benzer gizlilik özelliklerini elde etmek için iyonize edilmiş gaz bulutunu kullanan farklı bir yaklaşım benimsiyor. Projede çalışan bilim adamı Tan Chang, yeni teknolojinin basit bir tasarım, ayarlanabilir güç aralığı ve yüksek plazma yoğunluğu gibi birçok avantaj sunduğunu belirtti.
Tan ve Xi'an Havacılık Tahrik Enstitüsü Plazma Teknoloji Merkezi'nden meslektaşları, bu yenilikçi çözümün yakında Çin'in artan ileri askeri yetenek ihtiyacını karşılamak için farklı askeri uçaklara uygulanabileceğini öne sürüyorlar.
Tan'ın ekibi, iki tür plazma gizlilik cihazını test etti. Radar, öne çıkan alanları radyoaktif bir izotopla kaplıyor ve hava iyonize ederek radar sinyallerini dağıtan yoğun bir plazma tabakası oluşturuyor. Ekip, elektron ışınları tarafından üretilen plazmanın daha iyi ayarlanabilirlik, enerji verimliliği, azaltılmış güç gereksinimleri ve daha hafif ağırlık sunduğunu belirtti, bu da onu pratik kullanım için uygun hale getiriyor.
Prototiplerin yer testleri, tasarımlarının uygulanabilirliğini göstermiş durumda. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Çinli Bilim İnsanları, Radarlardan Kaçabilen Plazma Gizlilik Cihazı Geliştirdi - Son Dakika
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