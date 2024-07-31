ÇOMÜ'de 13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

ÇOMÜ'de 13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi düzenlenecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile İKSAD Enstitü iş birliğinde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi, iletişim alanındaki son gelişmelerin tartışılacağı bir platform sunacak. Kongrede yeni medya, yapay zeka, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık ve tanıtım gibi birçok konu ele alınacak. Başvuruların 20 Eylül'e kadar yapılabileceği kongre, 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

31.07.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile İKSAD Enstitü iş birliğinde "13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi" düzenlenecek.

Fakülteden yapılan açıklamada, 1-3 Ekim'de ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun Onursal Başkanlığında gerçekleştirilecek, Kongre Başkanlığını Prof. Dr. Deniz Yengin, Düzenleme Kurulu Başkanlığını Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın'ın yapacağı kongrede iletişim alanındaki son gelişmeler ve yeniliklerin tartışmaya açılacağı bildirildi.

Açıklamada, özellikle yeni medya ve yapay zeka konularında önemli oturumların yer alacağı kongrede en güncel araştırma ve uygulamaları katılımcılarla buluşturmanın hedeflendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kongre kapsamında yeni medya, yapay zeka, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık ve tanıtım, sağlık iletişimi, iletişim tarihi, basın yayın tekniği, görsel iletişim ve tasarımı, kişilerarası iletişim, radyo ve televizyon, sinema, spor iletişimi, uluslararası ilişkiler, internet ve sosyal medya, iletişim bilimleri, reyting, iletişim hukuku, iletişim ekonomisi, sağlık ve iletişim, sosyoloji, psikoloji, kültür, mütercim tercümanlık, bilişim hukuku, teknoloji yönetimi, iletişim ve mühendislik gibi geniş bir yelpazede konuların ele alınması planlanıyor. Kongreye katılmak isteyenlerin 20 Eylül'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kayıt ve ödeme işlemleri 15-20 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Kongre programı 23 Eylül'de yayınlanacak ve katılımcılar, 1-3 Ekim'de düzenlenecek oturumlara katılabilecek. Son tam metin gönderim tarihi 10 Ekim olup, kongre kitabı ise 20 Ekim tarihinde yayınlanacak. Kongre hakkında detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için www.iletisimkongresi.org adresi ziyaret edilebilecek."

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Eylül, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ÇOMÜ'de 13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: ÇOMÜ'de 13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement