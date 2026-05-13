Geleceğin bilim insanları projelerini sergiledi

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen fuarda öğrenciler, bir boyunca hazırladığı projeceler görücüye çıktı.

Alaca ilçesinde bulunan Selin Şahin Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrencilerin yaptığı projeler büyük beğeni topladı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeleri inceledi. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşanSelin Şahin Ortaokul Müdürü Niyazi Şahin, "Amacımız öğrencilerimizi bir üst öğrenim olarak ortaöğretime çok yönlü, donanımlı bir şekilde hazırlamaktır. Okullarda gerçekleştirilen bu fuarlarla ortaokul öğrencilerinin kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yapabilecekleri araştırmalarını sergileyebilecekleri eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır" dedi. - ÇORUM