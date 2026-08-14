Demiryolu Ağı Büyüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ağını 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkardıklarını, sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolundaki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

"Demiryolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık"

Yalnızca yeni demiryolu hatları inşa etmekle kalmayıp, mevcut altyapının da kapsamlı bir dönüşümden geçtiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Demiryolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

"Hızlı trenlerimizle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıdık"

Uraloğlu, Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın ise 8'inci ülkesi konumunda olduğunu belirterek, "Hızlı trenlerimizle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıdık. Demiryollarımızı Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline getirdik" dedi.

"Devraldığımız bütün demiryolu ağını yeniledik"

Demiryolu altyapısının dünya standartlarına dönüştürdüklerini aktaran Uraloğlu, "Devraldığımız bütün demiryolu ağını yeniledik ve modernize ettik. Hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek mevcut altyapımızı dünya standartlarında bir demiryolu ağına dönüştürdük" diye konuştu.

"Doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz"

Yeni hızlı tren ve demiryolu yatırımlarının Türkiye genelinde devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi hatlarımızın yapımlarını sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, hızlı tren ağını genişletmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.