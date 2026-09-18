Denizli Çivril BİLSEM ULGEN Roket Takımı TEKNOFEST 2026 finalinde başarıyla uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Çivril BİLSEM ULGEN Roket Takımı TEKNOFEST 2026 finalinde başarıyla uçtu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çivril BİLSEM ULGEN Roket Takımı TEKNOFEST 2026 finalinde başarıyla uçtu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çivril BİLSEM bünyesindeki ULGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması Lise A1 kategorisinde 1.026 takım arasından ilk 25'e girerek Aksaray'daki final atışını başarıyla gerçekleştirdi. Denizli'yi temsil eden takımın öğrencileri ve danışman öğretmenleri BİLSEM tarafından tebrik edildi.

Çivril Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde faaliyet gösteren ULGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 ROKET Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. Lise A1 kategorisinde 1.026 takım arasından ilk 25'e giren ekip, Aksaray'da gerçekleştirilen final atışında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.

Havacılık, uzay ve roket teknolojileri alanında çalışmalarını sürdüren Çivril BİLSEM öğrencilerinden oluşan ULGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 ROKET Yarışması'nda gösterdiği performansla finale yükseldi. Yarışmanın Lise A1 kategorisinde 1.026 takım arasından ilk 25'e kalmayı başaran ULGEN Roket Takımı, bu sonuçla TEKNOFEST finallerinde mücadele etme hakkı kazandı. Çivril'de başlayan hazırlık sürecinin ardından ekip, final için Aksaray'daki atış alanına gitti. Burada gerçekleştirilen roket atışında başarılı bir uçuş gerçekleştiren takım, uzun süren hazırlık ve teknik çalışmalarının karşılığını sahada aldı.

Denizli'yi temsil eden takım oldu

ULGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 finallerinde Denizli'yi temsil eden ekip olarak da dikkat çekti. Çivril BİLSEM öğrencilerinin ortaya koyduğu proje, ilçenin teknoloji ve bilim alanındaki çalışmalarını da ön plana çıkardı. Roketin hazırlanmasından teknik kontrollerine ve final atışına kadar geçen süreçte öğrenciler ile danışman öğretmenler birlikte çalışma yürüttü.

Başarılı atışın ardından Çivril BİLSEM tarafından takımda yer alan öğrenciler ve danışman öğretmenler tebrik edildi. BİLSEM tarafından yapılan değerlendirmede, "Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenimiz Ali Rıza Demirağ ve bizlere inanan herkesi yürekten tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.

ULGEN Roket Takımının TEKNOFEST 2026 Roket Yarışmasındaki başarısı, Çivril'in yanı sıra Denizli'nin gençlerinin bilim, teknoloji ve mühendislik alanındaki çalışmalarının da önemli bir örneği oldu.

Kaynak: İHA
TeknofestTeknolojiAksarayDenizliÇivrilSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:10
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, Fransa Ligi’nin en iyisi seçildi
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL’lik mal varlığına el kondu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL'lik mal varlığına el kondu
10:51
Bakan Şimşek’ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:31:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Denizli Çivril BİLSEM ULGEN Roket Takımı TEKNOFEST 2026 finalinde başarıyla uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement