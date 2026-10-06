DEÜ TEKNOFEST Güneydoğu'da 4 ödül aldı, Sferon ekibi en iyi tasarım ödülünü kazandı - Son Dakika
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DEÜ TEKNOFEST Güneydoğu'da 4 ödül aldı, Sferon ekibi en iyi tasarım ödülünü kazandı

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Dokuz Eylül Üniversitesi, 30 Eylül-4 Ekim'de düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da 4 ödül kazandı. Savaşan İHA Yarışması'nda Sferon Havacılık ve Uzay Ekibi En İyi Tasarım Ödülü'nü alırken, 11. Uluslararası Buluş Fuarı'nda üniversite araştırmacıları 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki yarışmalarda 4 ödül elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde üniversitenin akademisyen ve öğrencileri çeşitli alanlardaki projelerle yer aldı.

Savaşan İHA Yarışması'nda Sferon Havacılık ve Uzay Ekibi, GPS sinyali bulunmayan ortamlarda uçuş yapabilen karbon fiber gövdeli insansız hava aracıyla En İyi Tasarım Ödülü'ne layık görüldü.

Türk Patent ve Marka Kurumunca organize edilen 11. Uluslararası Buluş Fuarı'nda ise DEÜ araştırmacılarının buluşlarına 1 altın ve 2 bronz madalya verildi.

"Güneş'e Uyarlı Cephe Gölgeleme Sistemi için Nitinol ve Kurma Yay Arasındaki Enerji Alışverişine Dayalı Hareket Kontrol Teknolojisi" projesi altın madalya, "Kalça Protezleri İçin Yapay Eklem Kapsülü" ile "Maddelerin Öz Isılarının İzolasyonsuz Kap ve Mikroişlemcilerle Ölçülme Sistemi ve Yöntemi" başlıklı buluşlar bronz madalya ile ödüllendirildi.

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın da katıldığı festivalde üniversitenin araştırma ve geliştirme odaklı projelerinin sergilendiği, üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki nitelikli çalışmalarıyla Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sunmayı sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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