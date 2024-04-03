Son dönemin öne çıkan elektrikli araç markalarından Diodra, bu kez dünyanın en hafif elektrikli bisikleti olarak tanıtılan S3 modeli ile gündem oldu. Yalnızca 15 kg bir ağırlığa sahip olan ürünün, büyük oranda bambudan yapıldığı söylenmekte. Hafifliği sayesinde rakiplerinden sıyrılarak oldukça büyük bir talep görmesi beklenen bisikletin, elektrikli ulaşım sektöründe ses getirmesi bekleniyor.
Diodra ağırlıklı olarak alüminyum materyalden üretilen elektrikli bisikletler yerine, radikal bir üretim tekniği aracılığıyla ağırlık avantajı sunan bambu malzemesini kullanıyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…
Dünyanın en hafif elektrikli bisikleti olay yarattı
Böylece elektrikli bisikletin emsallerine göre çok daha sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir sürüş sağladığı, aynı zamanda hafif ve güçlü olduğu iddia ediliyor. Ancak ürünün sele borusunun yine alüminyum malzemeden üretildiği belirtildi.
Ek olarak, bisikletin kadrosu sahip olduğu iki katlı kaplama ile en zorlu hava koşullarında bile oldukça iyi bir performans sunuyor. Bunun yanında, bambunun özel bir titreşim emme özelliği barındırdığı da açıklandı.
Avrupa Birliği düzenlemeleri gereği 250 Watt ile sınırlandırılan bir motora gücüne sahip olan Diodra S3, saatte 25 km hıza ulaşabiliyor. Ayrıca bisiklette özel tork sensörü ve elektronik vites değiştirme özelliği de mevcut durumda.
Ürün 300 Wh değerindeki batarya kapasitesi ile, en düşük güç kademesinde 100 km'ye yakın bir mesafeyi katedebiliyor. Diodra S3, Avrupa pazarında 2.399 dolarlık fiyat etiketi ile şimdiden ön siparişe açıldı.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Diodra S3 iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz bir elektrikli bisiklet kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Diodra S3: Dünyanın En Hafif Elektrikli Bisikleti Tanıtıldı - Son Dakika
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