Discord\'a anket oluşturma özelliği eklendi

2015'ten bu yana hayatımızda var olan ve oyuncuların sosyal medyası olarak görülen Discord, yeni güncellemeler almaya devam ediyor. Son olarak uygulamaya oylama oluşturma özelliği ekleneceği açıklandı. Peki bu yenilik ne işe yarayacak? İşte Discord anket başlatma özelliği ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler…
Discord için anket oluşturma özelliği duyuruldu!
Discord, kısa süre önce yaptığı açıklama ile anket oluşturma özelliğini duyurdu. Söz konusu bu yenilik, kullanıcıların kararsız kaldıkları konularda demokratik bir şekilde seçim yapabilmesini mümkün kılıyor. Anket oluşturma özelliği, WhatsApp ve Telegram gibi rakip uygulamalarda zaten var. Bu bağlamda Discord'un geç kaldığını söyleyebiliriz.
Discord, anket oluşturma özelliğini kademeli bir şekilde dağıtıyor. Bu bağlamda yeniliğin sizin için sunulup sunulmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer kullanamıyorsanız, birkaç gün sonra tekrardan kontrol etmenizde fayda var.
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Discord anket oluşturma nasıl yapılır?
Discord'da anket oluşturmak için öncelikle dilediğiniz kanala giriş yapın. Akabinde mesaj kutusunun sol tarafında yer alan artı işaretine tıklayın. Listelenen seçenekler arasından "Anket Oluştur" butonuna basın. Daha sonra açılan pencerede oylama sorusunu ve seçeneklerini girdikten sonra anket süresini de yazıp sağ üst köşedeki "Yayınla" butonuna tıklayabilirsiniz.
Discord oylama başlatmak için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: Discord'u açın ve anket oluşturmak istediğiniz sunucuya gidin.
2. Adım: Mesaj kutusunun sol tarafındaki artı işaretine (+) tıklayın.
3. Adım: Anket Oluştur seçeneğine tıklayın.
4. Adım: Anket sorusunu ve seçeneklerini girin.
5. Adım: Anket süresini girin.
6. Adım: Sağ üst köşedeki Yayınla butonuna tıklayın.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Discord için oylama başlatma özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Discord'a anket oluşturma özelliği eklendi - Son Dakika
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