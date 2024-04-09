DJI, Ronin Kamera ve Aksesuar Serisinin 10. Yılında Yeni Modellerini Tanıttı

Teknoloji

DJI, Ronin kamera ve aksesuar serisinin 10. yılına özel olarak yeni modellerini görücüye çıkardı. DJI RS 4 ve RS 4 Pro olarak adlandırılan yeni gimbal modelleri, profesyonel düzeyde kamera stabilizasyonu vadediyor. Ayrıca batarya ve kullanış açısından da oldukça önemli iyileştirmeler getiriyor.

DJI RS 4 ve RS 4 Pro en iyisi mi?

Yeni DJI RS 4, özellikle bireysel içerik oluşturucularına hitap ediyor. Sadece 1,4 kg ağırlığındaki cihaz; 3 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. RS 3 modeline göre daha iyi dikey çekimler yapabilmek için eksen kilitlerinin yükseltilmesi ve eğim aralığının genişletilmesiyle öne çıkıyor.

Ayrıca otomatik kilitli bir dokunmatik ekrana ve Bluetooth'lu uzaktan kumandaya yer veriyor. DJI, 18W hızlı şarj desteğine sahip BG21 bataryasını kullandığını söyledi. Bu bataryanın 2,5 saatte şarj olduğu ve 12 saate kadar kullanım sunduğu belirtildi. Ayrıca 30 saate kadar kullanım sunan yeni RS BG70 pil de satılacak.

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RS 4 Pro modeli ise daha çok profesyonel film ekipleri ve stüdyolara hitap edecek. Yeni gimbal; 4,5 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. Ayrıca LiDAR otomatik odaklama ve Next-Gen ActiveTrack Pro özelliğine yer veriyor.

Çift odak ve yakınlaştırma motoru ise her iki işlevin de aynı anda kontrol edilmesini sağlıyor. Diğer yeni özellikler arasında araç çekimleri için optimize edilmiş stabilizasyon ve dördüncü nesil RS dengeleme algoritması bulunuyor.

Fiyatlandırma ise DJI RS 4 için 549 dolardan ve RS 4 Pro için 869 dolardan başlıyor. DJI, yeni gimbal modellerinin satışına önümüzdeki haftalardan itibaren başlayacağını söyledi.