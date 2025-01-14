Dördüncü çeyrekte Apple\'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

Teknoloji

Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Küresel akıllı telefon pazarı, Çinli akıllı telefon şirketlerinin düşük segment cihazlarda agresif büyüme ve iç pazara güçlü odaklanma yoluyla pazar paylarını hızla artırmasıyla 2 yıllık düşüşün ardından güçlü bir şekilde toparlandı.

APPLE İÇİN İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Apple'ın küresel sevkiyatları dördüncü çeyrekte yüzde 4,1 düşüşle 76,9 milyon adede gerilerken, Xiaomi ve Vivo'nun satışlarında ise dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi tarafından üretilen akıllı telefonların satışlarında yüzde 4,8'lik artış kaydedilirken, bir diğer Çin merkezli şirket Vivo'ya ait telefonlarda dördüncü çeyrek satışlarında yüzde 13'e yakın bir artış yaşandı.

REKORA İMZA ATTILAR

Çinli mobil üreticileri, düşük ve orta sınıf cihazlarıyla desteklenerek Avrupa ve Afrika'daki ayak izlerini genişlettikleri için, dördüncü çeyrekte küresel akıllı telefonların %56'sını göndererek bir çeyrekte şimdiye kadarki en yüksek birleşik hacmi elde ettiler.

"KATLANABİLİR CİHAZLARA OLAN TALEP AZALDI"

IDC'nin müşteri cihazları araştırma direktörü Anthony Scarsella, "Birkaç bölgedeki sürekli büyümeye rağmen, yoğunlaştırılmış promosyonlara ve pazarlamaya rağmen pazarda katlanabilir cihazlara olan talebin azaldığını gördük" dedi.