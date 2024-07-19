Dünya genelinde yaşanan internet sorunundan Türkiye'de de birçok firma etkilendi - Son Dakika
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Teknoloji

Dünya genelinde yaşanan internet sorunundan Türkiye'de de birçok firma etkilendi

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Dünya genelinde yaşanan internet kullanımı aksaklığı, Türkiye'deki birçok firmayı da etkiledi. Sorunun, siber güvenlik alanında hizmet veren CrowdStrike adlı şirketin bir güncelleme sonrası meydana geldiği tahmin ediliyor. Özellikle büyük kurumsal firmaların uygulamalarında yaşanan aksaklıkların sebebinin de aynı olduğu belirlendi. Türkiye'de havacılık ve bankacılık sektörleri de bu sorunu yaşadı

19.07.2024 11:28
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Dünya genelinde internet kullanımında yaşanan aksaklık, Türkiye'de de birçok firmayı etkiledi. Yaşanan sorunların tespiti ve giderilmesi için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) çalışma başlattığı öğrenildi.

Dün geceden itibaren dünyada birçok firma internet kullanımı sırasında mavi ekran hatasıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle büyük kurumsal firmaların uygulamalarında yaşanan aksaklıkların sebebinin de aynı olduğu belirlendi. Türkiye'de de havacılık ve bankacılık sektörleri aynı sorunu yaşadı. Peki global krizin nedeni siber saldırı mı?

BTK VE USOM ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yaşanan sorunların kaynağının tespiti ve giderilmesi için çalışma başlattı. USOM'dan yapılan açıklamada "Yaşanan aksaklık siber saldırı kaynaklı değil, üretici firmanın yayınladığı güncellemeden kaynaklı" ifadeleri yer aldı.

SORUNUN KAYNAĞI: CROWDSTRIKE

Sorunun siber güvenlik alanında uzmanlaşmış olan ve Türkiye'de de birçok şirket ve kurumun hizmet aldığı CrowdStrike adlı firmanın dün gerçekleştirdiği bir güncelleme ile ortaya çıktığı tahmin ediliyor. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlamayı amaçlıyor. CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanarak, siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunuyor. Endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunan şirket, dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih ediliyor.

Dünya genelinde yaşanan internet sorunundan Türkiye\'de de birçok firma etkilendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Dünya genelinde yaşanan internet sorunundan Türkiye'de de birçok firma etkilendi - Son Dakika

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