Dünya Milyarderler Listesi'nde Teknoloji Şirketi Sahipleri Öne Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Dünya Milyarderler Listesi'nde Teknoloji Şirketi Sahipleri Öne Çıkıyor

Forbes dergisi tarafından yayınlanan Dünya Milyarderler Listesi'ne göre, teknoloji şirketi sahipleri yine dikkat çekiyor. LVMH Holding CEO'su Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle listenin başında yer alırken, Elon Musk 195 milyar dolar servetiyle ikinci sırada yer aldı. Jeff Bezos ise 194 milyar dolar servetiyle üçüncü sıraya yükseldi. Mark Zuckerberg ise servetini neredeyse 3'e katlayarak 177 milyar dolarla dördüncü sıraya yerleşti.

04.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Forbes dergisi tarafından yayınlanan "Dünya Milyarderler Listesi"ne bu yıl da teknoloji şirketi sahipleri damgasını vurdu.

Dünya Milyarderler Listesi'ne göre pekarende sektöründe faaliyet gösteren Fransız LVMH Holdingin Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı.

Listede geçen yıllarda olduğu gibi teknoloji sektöründe faaliyet gösteren iş adamları da isimlerinden söz ettirmeyi başardı. Listede Tesla, SpaceX, Neuralink ve X (Twitter) gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk 195 milyar dolar servetiyle ikinci oldu. Musk, geçen yıl da 180 milyar dolar servetiyle listenin ikinci sırasında yer almıştı.

Üçüncü sırada da e-ticaret platformu Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kendisine yer buldu. Özellikle Kovid-19'un başlamasıyla yükselişe geçen Bezos, salgının başladığı yıl olan 2020'de 113 milyar dolar olan servetini 1 yıl sonra 177 milyar dolara çıkarmayı başarmıştı. 2022'de 171 milyar dolar servete sahip olan Bezos, 2023'te 114 milyar dolara düşmüştü. Bezos bu yılki listede tekrar yükselişe geçerek 194 milyar dolar servete sahip olmayı başardı.

Zuckerberg servetini 3'e katladı

Bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarını barındıran Meta şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, 2024 listesinde servetini en çok artıran iş insanlarından biri olarak dikkati çekti.

Geçen yılki listede 64,4 milyar dolar servetiyle 16'ncı sırada yer alan Zuckerberg, bu sene ise servetini neredeyse 3'e katlayarak 177 milyar dolarla listenin 4'üncü sırasına yükseldi.

Oracle'ın kurucusu ve CEO'su Larry Ellison 5'inci, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 7'nci, Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer 8'nci ve Google'ın kurucularından Larry Page 10'uncu sırada yer aldı.

TikTok sahibinin 43,4 milyar dolar serveti bulunuyor

Listede Çinli teknoloji şirketlerinin patronları ilk 10'da kendilerine yer bulamazken, TikTok uygulamasının sahibi ByteDance Kurucusu Zhang Yiming ise listeye 27'nci sıradan girdi.

Yiming'in 43,4 milyar dolar serveti bulunuyor.

Kaynak: AA

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Forbes, Dünya, CEO, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünya Milyarderler Listesi'nde Teknoloji Şirketi Sahipleri Öne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere Teknoloji Hangarı Projesi ile destek olacak
    12:22 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere Teknoloji Hangarı Projesi ile destek olacak

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere kendi projelerini yapma ve geliştirme imkanı sunacak Teknoloji Hangarı Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi. Proje, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kurulacak ve gençlerin hizmetine sunulacak.

  • LinkedIn Android uygulamasına oyun eklenecek
    11:11 LinkedIn Android uygulamasına oyun eklenecek

    LinkedIn'ın Android uygulamasının kaynak kodlarında oyun ekleneceğine dair işaretler bulundu. Crossclimb, Queens ve Pinpoint gibi oyun isimleri geçiyor. Ayrıca liderlik tablosu ve oyun bildirimleri de yer alacak. Ne zaman erişilebileceği henüz belirsiz.

  • Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor
    11:11 Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor

    Google Mesajlar'ın Android 15 Beta sürümünde test edilen yeni özellik sayesinde, Android kullanıcıları uydu bağlantısı aracılığıyla SMS gönderebiliyor. Bu özellik, özellikle şebeke veya Wi-Fi bağlantısı olmayan bölgelerde iletişimi kolaylaştıracak. Ancak, özellik yalnızca metin mesajları için geçerli olacak ve fotoğraf veya video gönderimi mümkün olmayacak. Bu özelliğin Android 15 ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

  • Spotify, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi sunmaya hazırlanıyor
    11:11 Spotify, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi sunmaya hazırlanıyor

    Spotify, milyonlarca kullanıcısı ile en popüler dijital müzik uygulamalarından birisi. Şirket, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi ile pazar payını artırmayı hedefliyor. Yeni planlar arasında sadece şarkı dinlemeye izin veren ve podcast içeriklerine erişim sağlamayan bir seçenek bulunuyor. Ayrıca, en yüksek fiyatlı seçenek olan 'Supremium' ile Hi-Fi dinleme imkanı sunulacak. Spotify'ın mevcut planlar için fiyat artışı yapmayı planladığı da iddia ediliyor. Zamın Türkiye'yi de etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belirsiz.

  • WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü! Kullanıcılar Şikayetçi
    11:10 WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü! Kullanıcılar Şikayetçi

    Teknoloji devi Meta'nın popüler uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook için erişim sağlanamadığına dair şikayetler gelmeye başladı. Downdetector'e göre uygulamalar dünya genelinde çöktü ve ne zaman tekrar erişime açılacakları belirsiz.

  • PCI Express 7.0 için tarih verildi
    11:10 PCI Express 7.0 için tarih verildi

    Intel Corporation tarafından geliştirilen Çevre Birimi Bileşen Ara Bağlantısı standardı (PCI), neredeyse tüm masaüstü bilgisayarlarda bulunan endüstri standardı, yüksek hızlı bir veri yoludur. Grafik kartları, ses kartları, ağ kartları gibi birçok bileşende kullanılır. Uzun zamandır yeni sürümü beklenen PCI Express teknolojisinin 7.0 sürümü için tarih verildi.

  • Edirne'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi
    10:57 Edirne'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

    Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü-Hayrabolu kara yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edilerek, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.


12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:34 İYİ Parti’deki istifaların perde arkası İlk rakibi belli oldu İYİ Parti'deki istifaların perde arkası! İlk rakibi belli oldu
10:22 Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu Boynuz darbesi ayrıntısı Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu! Boynuz darbesi ayrıntısı
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 12:30:15. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Milyarderler Listesi'nde Teknoloji Şirketi Sahipleri Öne Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement