Dünya Milyarderler Listesi'nde Teknoloji Şirketi Sahipleri Öne Çıkıyor

Forbes dergisi tarafından yayınlanan "Dünya Milyarderler Listesi"ne bu yıl da teknoloji şirketi sahipleri damgasını vurdu.
Dünya Milyarderler Listesi'ne göre pekarende sektöründe faaliyet gösteren Fransız LVMH Holdingin Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı.
Listede geçen yıllarda olduğu gibi teknoloji sektöründe faaliyet gösteren iş adamları da isimlerinden söz ettirmeyi başardı. Listede Tesla, SpaceX, Neuralink ve X (Twitter) gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk 195 milyar dolar servetiyle ikinci oldu. Musk, geçen yıl da 180 milyar dolar servetiyle listenin ikinci sırasında yer almıştı.
Üçüncü sırada da e-ticaret platformu Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kendisine yer buldu. Özellikle Kovid-19'un başlamasıyla yükselişe geçen Bezos, salgının başladığı yıl olan 2020'de 113 milyar dolar olan servetini 1 yıl sonra 177 milyar dolara çıkarmayı başarmıştı. 2022'de 171 milyar dolar servete sahip olan Bezos, 2023'te 114 milyar dolara düşmüştü. Bezos bu yılki listede tekrar yükselişe geçerek 194 milyar dolar servete sahip olmayı başardı.
Zuckerberg servetini 3'e katladı
Bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarını barındıran Meta şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, 2024 listesinde servetini en çok artıran iş insanlarından biri olarak dikkati çekti.
Geçen yılki listede 64,4 milyar dolar servetiyle 16'ncı sırada yer alan Zuckerberg, bu sene ise servetini neredeyse 3'e katlayarak 177 milyar dolarla listenin 4'üncü sırasına yükseldi.
Oracle'ın kurucusu ve CEO'su Larry Ellison 5'inci, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 7'nci, Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer 8'nci ve Google'ın kurucularından Larry Page 10'uncu sırada yer aldı.
TikTok sahibinin 43,4 milyar dolar serveti bulunuyor
Listede Çinli teknoloji şirketlerinin patronları ilk 10'da kendilerine yer bulamazken, TikTok uygulamasının sahibi ByteDance Kurucusu Zhang Yiming ise listeye 27'nci sıradan girdi.
Yiming'in 43,4 milyar dolar serveti bulunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Dünya Milyarderler Listesi'nde Teknoloji Şirketi Sahipleri Öne Çıkıyor - Son Dakika
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