Dünyaca Ünlü Teknoloji Aksesuar Markası Unitek Türkiye'de - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Teknoloji Aksesuar Markası Unitek Türkiye'de

Dünyaca Ünlü Teknoloji Aksesuar Markası Unitek Türkiye\'de
18.07.2025 09:15
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Dünya genelinde bilgisayar ve mobil aksesuar alanında faaliyet gösteren Unitek, Türkiye pazarına giriş yaptı. 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve 100'ün üzerinde global iş ortağına sahip olan Unitek'in Türkiye distribütörlüğünü, teknoloji sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Oksid Bilişim üstlendi.

Hong Kong merkezli bir teknoloji firması olan Unitek, 2001 yılında kuruldu. USB aksesuarları, şarj cihazları, kablo ve adaptör çeşitleri, video dönüştürücüler, USB hub'lar, optik sürücüler, dizüstü bilgisayar standları gibi birçok alanda çözümler üreten marka, hem bireysel hem de profesyonel kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Kullanıcı dostu tasarımları, sürdürülebilir üretim politikaları ve kalite odaklı yaklaşımı ile öne çıkan Unitek, artık ürünlerini Türkiye'de de sunmaya başladı. Tüm ürünlerinde 5 yıl garanti sunulması, Türkiye'deki teknoloji aksesuarları pazarında rekabeti yeniden şekillendirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Unitek'in 500'ü aşkın ürünü Türkiye'ye geliyor"

Unitek'in Türkiye temsilciliğini üstlenen Oksid Bilişim'in Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tahmaz, "Unitek'in 500'ü aşkın ürün çeşidi artık Oksid Bilişim aracılığıyla Türkiye pazarına sunulacak." dedi. Tahmaz ayrıca, global markaları yerel pazara taşımanın şirketin uzun vadeli stratejilerinden biri olduğunu ve kullanıcıların uygun fiyatlı, uzun ömürlü, fonksiyonel çözümlere ulaşmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Pazarının İhtiyaçlarına Cevap Verebilir

Unitek'in ürün portföyü; iş yerleri, ofis ortamları, eğitim kurumları ve ev kullanıcıları gibi farklı segmentler için günlük teknolojik ihtiyaçlara yönelik geniş kapsamlı çözümler sunuyor. Türkiye'de hızla büyüyen teknoloji aksesuarları pazarında hem bireysel tüketiciler hem de kurumsal satın almacılar için önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Oksid Bilişim: 20 Yılı Aşkın Deneyim

1999 yılında kurulan ve 2003'ten itibaren Türkiye genelinde bayi ağını oluşturan Oksid Bilişim, bugün 150'den fazla markayı ve 3.700'ün üzerinde ürünü Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran önemli bir teknoloji distribütörüdür. 200 kişilik genç ve dinamik ekibiyle faaliyet gösteren firma, teknoloji tedariki alanında güçlü bir oyuncu konumundadır.

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