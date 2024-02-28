Dünyanın İlk 5G Destekli E-Bisikleti Orbic, Barcelona\'da Tanıtıldı

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Barcelona'daki 2024 Mobil Dünya Kongresi'nde, sürdürülebilir yenilik şirketi Orbic tarafından sunulan, şehir içi ve son kilometre ulaşımlarını kökten değiştirecek bir cihaz tanıtıldı: Dünyanın ilk 5G destekli e-bisikleti, nesne kaçınma ve çarpışma tespiti için yapay zeka ile donatılmış.

Dünyanın ilk 5G yapay zeka destekli elektrikli bisikleti: Orbic

Orbic'in e-bisiklet sektörüne adım atması, iki tekerlekli mobilite, güvenlik ve bağlantı algımızı yeniden şekillendiriyor. Orbic'in Başkanı ve CEO'su Mike Narula, "Orbic'in 5G e-Bisikletini MWC Barcelona'da tanıtmak, bağlantıyı genişletmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için ileri teknolojiyi uyguladığımız yenilik hattımızın bir parçasıdır," dedi.

Şirket, 5G bağlantısı ve yapay zeka teknolojisini entegre ederek, sürüş deneyimini daha güvenli, daha bağlantılı ve çevre açısından sorumlu hale getirmeyi hedefliyor. 5G e-Bisiklet, elektronik mobilitede önemli bir ileri adımı temsil ediyor ve bu yeni teknolojiyi dünya genelindeki şehirlere getireceklerini belirtiyor.

Bu elektrikli bisiklet şarj olmadan çalışıyor! Peki ama nasıl?

İşte son teknoloji Orbic elektrikli bisikletin özellikleri

E-bisikletin tasarımının merkezinde, arka tarafta 140 derecelik görüş açısına sahip bir sensör ile donatılmış yapay zeka destekli bir kaçınma tespit sistemi bulunuyor. Bu sistem, olası tehlikeleri aktif olarak izleyerek sürücüleri işitsel ve görsel uyarılarla bilgilendiriyor.

E-bisikletin 64MP ön yüz kamerası, canlı yayın için (evet, Orbic bisikletinin kendi yerleşik aksiyon kamerası var!), video çağrıları için ideal olan ön ekranda 8MP kamera ve çarpışma önleme ve nesne tespiti için 2MP arka kamera ile güvenliği daha da artırıyor.

Bu bisiklet, tüm hava koşullarına uygun 7 inçlik bir dokunmatik ekran ekranına sahip. Bu ekran, sürücülere pil durumu, hız ve navigasyon verileri gibi temel bilgileri sağlayarak dikkatlerini yolda tutmalarına yardımcı oluyor. E-bisikletin 5G bağlantısı, sürücülerin dikkatini yoldan ayırmamalarını sağlamak için gerekli bilgileri sağlıyor.

Ayrıca, canlı yayın, iz bölüşme, bisikletten bisiklete iletişim ve gerçek zamanlı navigasyon gibi özellikleri etkinleştirerek sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Orbic'in 5G e-Bisikletini MWC 2024'te tanıtması, çevre dostu ulaşımda büyük bir değişimi temsil ediyor.

Fosil yakıtlar kullanmadan ve karbon salmadan çalışan bu yaklaşım, yenilikten veya performanstan ödün vermeden sürücülere suçluluk duymadan ulaşım sağlıyor. Peki siz bu bisiklet hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.