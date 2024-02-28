Dünyanın İlk 5G Destekli E-Bisikleti Orbic, Barcelona\'da Tanıtıldı

Barcelona'daki 2024 Mobil Dünya Kongresi'nde, sürdürülebilir yenilik şirketi Orbic tarafından sunulan, şehir içi ve son kilometre ulaşımlarını kökten değiştirecek bir cihaz tanıtıldı: Dünyanın ilk 5G destekli e-bisikleti, nesne kaçınma ve çarpışma tespiti için yapay zeka ile donatılmış.
Dünyanın ilk 5G yapay zeka destekli elektrikli bisikleti: Orbic
Orbic'in e-bisiklet sektörüne adım atması, iki tekerlekli mobilite, güvenlik ve bağlantı algımızı yeniden şekillendiriyor. Orbic'in Başkanı ve CEO'su Mike Narula, "Orbic'in 5G e-Bisikletini MWC Barcelona'da tanıtmak, bağlantıyı genişletmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için ileri teknolojiyi uyguladığımız yenilik hattımızın bir parçasıdır," dedi.
Şirket, 5G bağlantısı ve yapay zeka teknolojisini entegre ederek, sürüş deneyimini daha güvenli, daha bağlantılı ve çevre açısından sorumlu hale getirmeyi hedefliyor. 5G e-Bisiklet, elektronik mobilitede önemli bir ileri adımı temsil ediyor ve bu yeni teknolojiyi dünya genelindeki şehirlere getireceklerini belirtiyor.
Bu elektrikli bisiklet şarj olmadan çalışıyor! Peki ama nasıl?
İşte son teknoloji Orbic elektrikli bisikletin özellikleri
E-bisikletin tasarımının merkezinde, arka tarafta 140 derecelik görüş açısına sahip bir sensör ile donatılmış yapay zeka destekli bir kaçınma tespit sistemi bulunuyor. Bu sistem, olası tehlikeleri aktif olarak izleyerek sürücüleri işitsel ve görsel uyarılarla bilgilendiriyor.
E-bisikletin 64MP ön yüz kamerası, canlı yayın için (evet, Orbic bisikletinin kendi yerleşik aksiyon kamerası var!), video çağrıları için ideal olan ön ekranda 8MP kamera ve çarpışma önleme ve nesne tespiti için 2MP arka kamera ile güvenliği daha da artırıyor.
Bu bisiklet, tüm hava koşullarına uygun 7 inçlik bir dokunmatik ekran ekranına sahip. Bu ekran, sürücülere pil durumu, hız ve navigasyon verileri gibi temel bilgileri sağlayarak dikkatlerini yolda tutmalarına yardımcı oluyor. E-bisikletin 5G bağlantısı, sürücülerin dikkatini yoldan ayırmamalarını sağlamak için gerekli bilgileri sağlıyor.
Ayrıca, canlı yayın, iz bölüşme, bisikletten bisiklete iletişim ve gerçek zamanlı navigasyon gibi özellikleri etkinleştirerek sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Orbic'in 5G e-Bisikletini MWC 2024'te tanıtması, çevre dostu ulaşımda büyük bir değişimi temsil ediyor.
Fosil yakıtlar kullanmadan ve karbon salmadan çalışan bu yaklaşım, yenilikten veya performanstan ödün vermeden sürücülere suçluluk duymadan ulaşım sağlıyor. Peki siz bu bisiklet hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Dünyanın İlk 5G Destekli E-Bisikleti Orbic, Barcelona'da Tanıtıldı - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?