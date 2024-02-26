e-Devlet\'ten İkametgah Değişikliği Nasıl Yapılır?

Başka bir adrese taşındınız ve ikametgah değişikliği yapmak istiyorsunuz. Peki ikametgah değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet'ten adres değişikliği nasıl yapılıyor? İşte karşınızda e-Devlet aracılığı ile ikametgah değişikliği yapma rehberi.
e-Devlet'ten ikametgah değişikliği nasıl yapılır?
e-Devlet hayatımıza girdiğinden beri adres değişikliği gibi işlemleri yapmak artık çok basit. Bu yazımızda da sizlere dakikalar içerisinde ikamet ettiğiniz adresi nasıl değiştirebilirsiniz göstereceğiz. Tabi yine e-Devlet aracılığıyla. İşte üç adımda e-Devlet'ten adres değişikliği işlemi.
1. Adım: e-Devlet'e giriş yapın
İlk adımda adresi değiştiren kişinin e-Devlet hesabına giriş yapması gerekiyor. e-Devlet giriş ekranına hızlı bir şekilde ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Açılan sekmede TC Kimlik No ve e-Devlet şifrenizi girin. Ardından "Giriş Yap" tuşu ile e-Devlet ana sayfasına bağlanın.
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2. Adım: Adres Değişikliği Bildirimi hizmetini bulun.
e-Devlet'in ana sayfasına girdikten sonra karşınıza çıkan arama çubuğuna "Adres değişikliği bildirimi" yazın. Ardından alt kısımda çıkan "Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)" hizmetine tıklayın.
3. Adım: Yeni adresinizi girin.
İlgili hizmete tıkladıktan sonra karşınıza yukarıdaki gibi bir ekran çıkacak. Bu ekranda toplam 6 adet sekme bulunuyor. Bilgilerinizi doğru bir şekilde girerek 6 adımı da tamamlayın. Ardından ikametgah değişikliği işleminiz tamamlanmış olacak.
Bu yazımızda "İkametgah değişikliği nasıl yapılır?" sorusuna cevap aradık. İşte e-Devlet'ten adres değişikliği işlemi bu kadar basit. Siz de dakikalar içerisinde e-Devlet'i kullanarak ikametgah değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz.
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