EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör: Evde Elektrik Üretmek İçin Yenilikçi Bir Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör: Evde Elektrik Üretmek İçin Yenilikçi Bir Çözüm

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör: Evde Elektrik Üretmek İçin Yenilikçi Bir Çözüm

Evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar?

05.04.2024 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda yenilenebilir enerji daha da önem kazanmış durumda. Çevre kirliliğinin önüne geçmekte büyük bir rol oynuyor. Yenilenebilir enerjinin başında gelen güneş enerjisi ise özellikle temiz ve sürdürebilir enerji kaynağı olarak dikkat çekiyor. Peki evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar? İşte tüm bilmeniz gerekenler…

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar?

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör, taşınabilir güç istasyonuna sahip bir balkon güneş enerjisi sistemi olarak biliniyor. Güneş enerjisini gece veya gündüz fark etmeksizin kullanmanıza olanak tanıyan bu sistem, elektrik faturasını azaltmak için de büyük katkı sağlıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Hakkı Alkan (@hakki_alkan)'in paylaştığı bir gönderi

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertörün çalışma mantığı oldukça basit. Balkon, teras/ bahçe, düzlük veya herhangi bir duvara yerleştirebileceğiniz güneş panelinden gelen enerji mikro invertöre, oradan da priz aracılığıyla eve aktarılıyor. Böylelikle kolay bir kullanım sunuyor.

Güneş paneli kurulum maliyeti ne? Hemen hesaplayın!

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertörde PV girişi, şarj girişi ve AC çıkış portu bulunuyor. Cihazın fişini çekerek kamp gezileri veya karavan seyahatlerine çıkabiliyorsunuz. İdeal bir yol arkadaşı olan bu sistem, kolay taşınabilirliği sayesinde avantaj sağlıyor.

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör: Evde Elektrik Üretmek İçin Yenilikçi Bir Çözüm

Enerjiyi depolayabilmek de mümkün

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör ile elde ettiğiniz enerjiyi elektriğe ihtiyacınız olmayan zamanlarda boşa gitmesini engellemek için EcoFlow'a ait güç istasyonları ile depolayabilirsiniz. Böylelikle özellikleri gece vakitlerinde sorun yaşamazsınız.

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör teknik özellikleri

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör: Evde Elektrik Üretmek İçin Yenilikçi Bir Çözüm

242 mm x 169 mm x 33 mm boyutlarındaki istasyon, yaklaşık 3 kilogram ağırlıkta. 400W x 2 şeklinde PV giriş gücüne sahipken, şebekeye bağlı AC çıkışı 800 W/ 600 W. Maksimum şarj ve deşarj gücü ise 600W iken, DC giriş çıkışıysa 600W.

EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerBoyut: 242mm x 169mm x 33mmAğırlık: Yaklaşık 3 kgPV Giriş Gücü: 400W x 2Maks. Giriş Voltajı: 55Vd.c. (PV Bağlantı Noktası)/ 59Vd.c. (DC Bağlantı Noktası)AC Çıkışı-Şebekeye Bağlı: 800W/600WMaks. Şarj ve Deşarj Gücü: 600WBluetooth: Frekans aralığı: 2402-2480MHz, Maks. çıkış gücü: ? 20 dBmGiriş Koruması Derecesi: IP67DC Giriş Çıkışı: 600WMaksimum Giriş Akımı: 13 AMaks. AC Çıkış Akımı: 3.7A/2.8AŞarj Voltajı: 30 – 58 Vd.c.Wi-Fi (2.4G): Frekans aralığı: 20M: 2412 – 2472 MHz/ 40M: 2422-2462 MHz, Maks. çıkış gücü: ? 20 dBm

Kaynak: Shiftdelete

Çevre, Enerji, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör: Evde Elektrik Üretmek İçin Yenilikçi Bir Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Huawei FreeLace Pro 2, Yeni Nesil Yapay Zeka Özellikleriyle Geliyor
    09:09 Huawei FreeLace Pro 2, Yeni Nesil Yapay Zeka Özellikleriyle Geliyor

    Huawei FreeLace Pro 2, akıllı gürültü engelleme teknolojisi ve birçok iyileştirme ile yeni nesil yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Çin'de ön siparişe açılan kulaklık, global pazarda da başarılı olması bekleniyor. Ürünün özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar haberimizde.

  • Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu
    09:09 Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

    Samsung, Galaxy S24 FE modelini bu yaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy S24 FE'nin özellikleri arasında OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 işlemci, üçlü kamera kurulumu ve 12 GB RAM bulunacak. Modelin seri üretimi başlamış durumda ve Samsung'un büyük bir başarı beklediği belirtiliyor.

  • NASA, Artemis görevlerinde kullanılmak üzere yeni bir uzay aracı geliştirme kararı aldı
    09:09 NASA, Artemis görevlerinde kullanılmak üzere yeni bir uzay aracı geliştirme kararı aldı

    NASA, Artemis görevlerinde kullanılmak üzere otonom bir şekilde çalışabilen Lunar Terrain Vehicle isimli yeni bir uzay aracı geliştirme kararı aldı. Projenin maliyetinin 4.5 milyar doları aşacağı belirtilirken, başarılı bir şekilde hayata geçmesi durumunda uzay ulaşımı sektöründe önemli bir dönüm noktası olabilir.

  • Lara Croft, BAFTA'nın en iyi oyun karakteri seçildi
    09:09 Lara Croft, BAFTA'nın en iyi oyun karakteri seçildi

    Britanya Akademisi Film ve Sinema Ödülleri (BAFTA), düzenlediği anketle Lara Croft'u tüm zamanların en önemli oyun karakteri seçti. Yaklaşık 4000 oyuncunun katıldığı ankette, Lara Croft'un birinci sırada olması kadın hakları aktivistlerinin dikkatini çekti. Ancak bazı oyuncular, diğer popüler karakterlerin Lara Croft'un önüne geçmesi gerektiğini düşünüyor.

  • Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Modeller
    07:09 Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Modeller

    Tecno, Pova 6 ve Pova 6 Neo modellerini tanıttı. Her iki modelde de 6,78 inç ekran, 120Hz yenileme hızı ve yüksek çözünürlük sunuyor. Pova 6, 8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle, 256GB depolama ve 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Pova 6 Neo ise 8GB RAM, 128GB/256GB depolama ve 7000 mAh batarya ile geliyor. Her iki model de Android 14 tabanlı HiOS 14 işletim sistemiyle çalışıyor.

  • İngiltere Alzheimer hastalığını erken teşhis etmek için kan testleri yapıyor
    06:34 İngiltere Alzheimer hastalığını erken teşhis etmek için kan testleri yapıyor

    İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

  • POCO Tab: Uygun Fiyatlı ve Stylus Kalemi Desteğiyle Geliyor
    01:09 POCO Tab: Uygun Fiyatlı ve Stylus Kalemi Desteğiyle Geliyor

    POCO Tab, kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Markanın ilk tableti olan POCO Tab, uygun fiyatı ve Stylus kalem desteğiyle dikkat çekiyor. Bu sızıntının doğru çıkması halinde tablet sektöründe rekabetin artması bekleniyor. POCO fanları ise bu hamleyi olumlu karşılıyor. Detaylar haberimizde.

  • Microsoft Store, Windows 11 için kapsamlı güncelleme ile daha iyi performans sunacak
    01:09 Microsoft Store, Windows 11 için kapsamlı güncelleme ile daha iyi performans sunacak

    Microsoft Store, yeni gelecek olan kapsamlı güncelleme kapsamında Windows 11'de eskisinden çok daha iyi bir performans sunacak. Uygulamanın tam %40 oranında daha hızlı sayfa geçişi sağlayacağı söylenirken, arayüz anlamında da çok daha akıcı olması bekleniyor. Microsoft Store ayrıca satın alma butonunun da eskisinden 1.5 kat daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir iyileştirme yaşanması bekleniyor.

  • Windows 11 LTSC Sürümü Çıkış Tarihi ve Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı
    01:09 Windows 11 LTSC Sürümü Çıkış Tarihi ve Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

    Microsoft, Windows 11 için LTSC sürümünü duyurdu. LTSC sürümü, daha az özellik içeren ancak daha uzun süre güncelleme sunan bir yapıya sahip. İşletmelerin tercih ettiği bu sürüm, Windows 11 için daha yalın bir deneyim isteyen kullanıcıları da cezbediyor. LTSC sürümü Eylül 2024'te çıkacak ve yapay zeka özelliklerine de sahip olacak.

  • Teksan Go On: Taşınabilir Güç İstasyonu İncelemesi
    01:09 Teksan Go On: Taşınabilir Güç İstasyonu İncelemesi

    Teksan, yeni taşınabilir güç istasyonu olan Teksan Go On'u piyasaya sürdü. Hem pratik kullanımı hem de taşıma kolaylığı sunan bu ürün, güneş enerjisiyle çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ürün, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için geniş bir uyumluluk sunuyor. Teksan Go On, kullanıcıların seyahatlerinde ve açık hava etkinliklerinde kolayca taşınabiliyor ve güvenlik önlemleriyle güvenilir performans sunuyor.


08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı! ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi
05:45 Otomobilden inerken taradılar 1 ölü Otomobilden inerken taradılar! 1 ölü
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
09:43 Bir sigara grubuna daha zam yapıldı En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam yapıldı! En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu
09:00 Konut sahipleri için bugün son gün Konut sahipleri için bugün son gün!
08:49 İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı
08:42 İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
08:06 Survivor All Star’da beklenmedik veda İddialı yarışmacı Poyraz elendi Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı Poyraz elendi
04:09 Isparta’da askeri helikopter acil iniş yaptı Isparta'da askeri helikopter acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 10:07:46. #1.12#
SON DAKİKA: EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör: Evde Elektrik Üretmek İçin Yenilikçi Bir Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement