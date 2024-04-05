EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör: Evde Elektrik Üretmek İçin Yenilikçi Bir Çözüm

Son yıllarda yenilenebilir enerji daha da önem kazanmış durumda. Çevre kirliliğinin önüne geçmekte büyük bir rol oynuyor. Yenilenebilir enerjinin başında gelen güneş enerjisi ise özellikle temiz ve sürdürebilir enerji kaynağı olarak dikkat çekiyor. Peki evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar? İşte tüm bilmeniz gerekenler…
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar?
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör, taşınabilir güç istasyonuna sahip bir balkon güneş enerjisi sistemi olarak biliniyor. Güneş enerjisini gece veya gündüz fark etmeksizin kullanmanıza olanak tanıyan bu sistem, elektrik faturasını azaltmak için de büyük katkı sağlıyor.
Hakkı Alkan (@hakki_alkan)'in paylaştığı bir gönderi
Hakkı Alkan (@hakki_alkan)'in paylaştığı bir gönderi
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertörün çalışma mantığı oldukça basit. Balkon, teras/ bahçe, düzlük veya herhangi bir duvara yerleştirebileceğiniz güneş panelinden gelen enerji mikro invertöre, oradan da priz aracılığıyla eve aktarılıyor. Böylelikle kolay bir kullanım sunuyor.
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EcoFlow PowerStream Mikro İnvertörde PV girişi, şarj girişi ve AC çıkış portu bulunuyor. Cihazın fişini çekerek kamp gezileri veya karavan seyahatlerine çıkabiliyorsunuz. İdeal bir yol arkadaşı olan bu sistem, kolay taşınabilirliği sayesinde avantaj sağlıyor.
Enerjiyi depolayabilmek de mümkün
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör ile elde ettiğiniz enerjiyi elektriğe ihtiyacınız olmayan zamanlarda boşa gitmesini engellemek için EcoFlow'a ait güç istasyonları ile depolayabilirsiniz. Böylelikle özellikleri gece vakitlerinde sorun yaşamazsınız.
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör teknik özellikleri
242 mm x 169 mm x 33 mm boyutlarındaki istasyon, yaklaşık 3 kilogram ağırlıkta. 400W x 2 şeklinde PV giriş gücüne sahipken, şebekeye bağlı AC çıkışı 800 W/ 600 W. Maksimum şarj ve deşarj gücü ise 600W iken, DC giriş çıkışıysa 600W.
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
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ÖzellikDeğerBoyut: 242mm x 169mm x 33mmAğırlık: Yaklaşık 3 kgPV Giriş Gücü: 400W x 2Maks. Giriş Voltajı: 55Vd.c. (PV Bağlantı Noktası)/ 59Vd.c. (DC Bağlantı Noktası)AC Çıkışı-Şebekeye Bağlı: 800W/600WMaks. Şarj ve Deşarj Gücü: 600WBluetooth: Frekans aralığı: 2402-2480MHz, Maks. çıkış gücü: ? 20 dBmGiriş Koruması Derecesi: IP67DC Giriş Çıkışı: 600WMaksimum Giriş Akımı: 13 AMaks. AC Çıkış Akımı: 3.7A/2.8AŞarj Voltajı: 30 – 58 Vd.c.Wi-Fi (2.4G): Frekans aralığı: 20M: 2412 – 2472 MHz/ 40M: 2422-2462 MHz, Maks. çıkış gücü: ? 20 dBm
Son Dakika › Teknoloji › EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör: Evde Elektrik Üretmek İçin Yenilikçi Bir Çözüm - Son Dakika
Huawei FreeLace Pro 2, akıllı gürültü engelleme teknolojisi ve birçok iyileştirme ile yeni nesil yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Çin'de ön siparişe açılan kulaklık, global pazarda da başarılı olması bekleniyor. Ürünün özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar haberimizde.
Samsung, Galaxy S24 FE modelini bu yaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy S24 FE'nin özellikleri arasında OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 işlemci, üçlü kamera kurulumu ve 12 GB RAM bulunacak. Modelin seri üretimi başlamış durumda ve Samsung'un büyük bir başarı beklediği belirtiliyor.
NASA, Artemis görevlerinde kullanılmak üzere otonom bir şekilde çalışabilen Lunar Terrain Vehicle isimli yeni bir uzay aracı geliştirme kararı aldı. Projenin maliyetinin 4.5 milyar doları aşacağı belirtilirken, başarılı bir şekilde hayata geçmesi durumunda uzay ulaşımı sektöründe önemli bir dönüm noktası olabilir.
Britanya Akademisi Film ve Sinema Ödülleri (BAFTA), düzenlediği anketle Lara Croft'u tüm zamanların en önemli oyun karakteri seçti. Yaklaşık 4000 oyuncunun katıldığı ankette, Lara Croft'un birinci sırada olması kadın hakları aktivistlerinin dikkatini çekti. Ancak bazı oyuncular, diğer popüler karakterlerin Lara Croft'un önüne geçmesi gerektiğini düşünüyor.
Tecno, Pova 6 ve Pova 6 Neo modellerini tanıttı. Her iki modelde de 6,78 inç ekran, 120Hz yenileme hızı ve yüksek çözünürlük sunuyor. Pova 6, 8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle, 256GB depolama ve 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Pova 6 Neo ise 8GB RAM, 128GB/256GB depolama ve 7000 mAh batarya ile geliyor. Her iki model de Android 14 tabanlı HiOS 14 işletim sistemiyle çalışıyor.
İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
POCO Tab, kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Markanın ilk tableti olan POCO Tab, uygun fiyatı ve Stylus kalem desteğiyle dikkat çekiyor. Bu sızıntının doğru çıkması halinde tablet sektöründe rekabetin artması bekleniyor. POCO fanları ise bu hamleyi olumlu karşılıyor. Detaylar haberimizde.
Microsoft Store, yeni gelecek olan kapsamlı güncelleme kapsamında Windows 11'de eskisinden çok daha iyi bir performans sunacak. Uygulamanın tam %40 oranında daha hızlı sayfa geçişi sağlayacağı söylenirken, arayüz anlamında da çok daha akıcı olması bekleniyor. Microsoft Store ayrıca satın alma butonunun da eskisinden 1.5 kat daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir iyileştirme yaşanması bekleniyor.
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