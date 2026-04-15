EFES-2026 Savunma Proje Yarışması Toplantısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de savunma teknolojileri yarışması için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İzmir'de Milli Savunma Bakanlığı himayesinde, Ege Ordusu Komutanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) işbirliğiyle düzenlenen "EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması" için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

DEÜ Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, savunma ve güvenlikten yapay zekaya, mühendislikten sağlık teknolojilerine kadar geniş bir alanda yenilikçi fikirlerin uygulanabilir projelere dönüştürülmesini hedefleyen yarışmanın detayları paylaşıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, tatbikat kapsamında savunma sanayi alanında öğrenciler için bir yarışma düzenleme fikri kendilerine ulaştığında bunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Ege Ordusu Komutanlığı Hava Savunma Subayı Albay İlker Çakın ise yarışma için bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

İstedikleri proje sayısına ulaşacaklarına, hatta bu sayının üzerine çıkacaklarına inandığını vurgulayan Çakın, tatbikat sergi alanında ilk 10 projeyi sergilemenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Toplantıya Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik ve DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:45:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.