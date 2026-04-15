EFES-2026 Savunma Proje Yarışması Toplantısı

İzmir'de Milli Savunma Bakanlığı himayesinde, Ege Ordusu Komutanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) işbirliğiyle düzenlenen "EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması" için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

DEÜ Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, savunma ve güvenlikten yapay zekaya, mühendislikten sağlık teknolojilerine kadar geniş bir alanda yenilikçi fikirlerin uygulanabilir projelere dönüştürülmesini hedefleyen yarışmanın detayları paylaşıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, tatbikat kapsamında savunma sanayi alanında öğrenciler için bir yarışma düzenleme fikri kendilerine ulaştığında bunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Ege Ordusu Komutanlığı Hava Savunma Subayı Albay İlker Çakın ise yarışma için bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

İstedikleri proje sayısına ulaşacaklarına, hatta bu sayının üzerine çıkacaklarına inandığını vurgulayan Çakın, tatbikat sergi alanında ilk 10 projeyi sergilemenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Toplantıya Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik ve DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç da katıldı.