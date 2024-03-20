Çinli drone devi EHang, geleceğin taşımacılığına yön verecek olan EH216-S uçan taksi modelinin ticari satışlarına başladı. Online ticaret platformu Taobao üzerinden satışa sunulan bu yenilikçi araç neler sunuyor? İşte EHang EH216-S uçan taksi fiyatı ve özellikleri…
EHang EH216-S uçan taksi satışa çıktı!
Kentsel hava mobilitesi alanında öncü bir şirket olan EHang Holdings, EH216-S pilotsuz eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen) uçağını piyasaya sürdü. Bu uçak tamamen elektrikle çalışıyor ve kısa mesafeli ulaşım aracı olarak kullanılabiliyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden (CAAC) aldığı sertifikalarla dikkat çeken EH216-S kendi alanında dünya çapında bir ilk.
EH216-S temel özellikleri arasında tam otonom uçuş yetenekleri, elektrikle çalışma, kapsamlı güvenlik özellikleri ve akıllı komuta-kontrol sistemleri yer alıyor. Bu uçak, iki yolcu taşıma kapasitesine sahip ve saatte 130 km hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 25 dakika havada kalabilen bu araç, 225-270 kilogram arası yük taşıyabiliyor ve tek şarjla 35 km menzile sahip.
EHang EH216-S için Çin satış fiyatı 333 bin dolar olarak belirlenirken küresel pazarlar için önerilen perakende satış fiyatı 410 bin dolar olarak açıklandı?. EHang'in bu yenilikçi uçan taksi modeli hava taksi hizmetleri, hava turizmi, havaalanı servisleri ve ada arası taşımacılık gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.? Ayrıca birden fazla pervanesi arızalansa bile güvenli bir şekilde iniş yapabilme yeteneği bulunuyor.
İlk siparişi ise Hefei hükümeti verecek gibi duruyor. Zira EH216 serisi pilotluksuz hava araçlarından en az 100 adet satın alma veya 100 milyon ABD dolarına kadar finansman desteği sağlama niyetinde olduğunu açıkladı.
Uçan Süt Kutusu Drone'ları, İsveç semalarında! Ne dağıtacaklar? Son Dakika › Teknoloji › EHang EH216-S: Geleceğin Taşımacılığına Yön Veren Uçan Taksi Satışa Çıktı - Son Dakika 2024 yılının başındayız ancak iPhone 16 şimdiden gündemde. Bu yılın Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni modelle ilgili farklı bilgilerde gelmeye devam ediyor. Ortaya yeni çıkan bir tedarik zinciri raporuna göre iPhone 16 ekran çerçevelerinin çok daha ince olacağı bildiriliyor. Ancak bu incelme telefonun dayanıklılığını azaltabilir. Detaylar haberimizde. Peugeot, büyük hacimli SUV segmentinde tamamen elektrikli yeni nesil E-5008 modelini piyasaya sürdü. Yüksek menzili ve 7 kişilik oluşuyla dikkat çeken araç, Stellantis'in gelişmiş STLA Medium platformunu kullanarak 660 km'ye kadar menzil sunuyor. Ayrıca geniş iç mekanı ve modüler koltuk yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Farklı güç ve menzil seçeneklerine sahip olan E-5008, 2024 sonbaharından itibaren Avrupa pazarında satışa sunulacak. Kastamonu Teknokent'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yapılan çalışmaların önemi vurgulandı ve gelecek hedefler değerlendirildi. Samsung, grafik bellek teknolojisinde önemli bir yenilik yaparak yeni GDDR7 bellekleri tanıttı. GDDR7, 32 Gbps gibi etkileyici bir hız sunarken, GDDR6'da genellikle 16 Gbps ve GDDR6X'te 19-21 Gbps hızları görüyoruz. Bu hız artışı grafik kartlarının grafik işleme kapasitelerini artırarak daha yüksek performans vermesini sağlayacak. Samsung üretimi GDDR7 bellekleri sadece 1.1 V DRAM voltajında çalışarak JEDEC'in 1.2 V GDDR7 standart voltajını geride bırakıyor. Bu da enerji verimliliğinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler anlamına geliyor. NVIDIA ve AMD gibi büyük grafik işlemci üreticileri de 2024'ün ikinci yarısında GDDR7'yi kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Dolayısıyla önümüzdeki yaz aylarından itibaren tüketici pazarında büyük bir değişim göreceğiz. Güney Kore ve Endonezya ortaklığında üretilen KF-21 savaş uçağı, test süreçlerine devam ediyor. 2026 yılında ilk teslimatının yapılması planlanan uçak, F-22 ve F-35 türevi olarak geliştirilmiştir. KF-21'in hafif yapısı sayesinde kritik manevralar yapabilme yeteneği bulunmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri filosunda da KF-21'in yer alması muhtemeldir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'da gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, 2000'li yılların başında İHA denildiğinde akla gelen ilk şeyin İhlas Haber Ajansı olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarıyla geliştireceklerini vurguladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
ÖzellikEH216-STipeVTOL (Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş)Kapasite2 YolcuMaksimum Hız130 km/saatUçuş Süresi25 DakikaTaşıma Kapasitesi225-270 kgMenzil35 kmMotor Sayısı16Pervane Sayısı16Fiyat (Çin içi)333 bin ABD DolarıFiyat (Küresel Pazar)410 bin ABD Doları
Uçan Süt Kutusu Drone'ları, İsveç semalarında! Ne dağıtacaklar?
Son Dakika › Teknoloji › EHang EH216-S: Geleceğin Taşımacılığına Yön Veren Uçan Taksi Satışa Çıktı - Son Dakika
2024 yılının başındayız ancak iPhone 16 şimdiden gündemde. Bu yılın Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni modelle ilgili farklı bilgilerde gelmeye devam ediyor. Ortaya yeni çıkan bir tedarik zinciri raporuna göre iPhone 16 ekran çerçevelerinin çok daha ince olacağı bildiriliyor. Ancak bu incelme telefonun dayanıklılığını azaltabilir. Detaylar haberimizde.
Peugeot, büyük hacimli SUV segmentinde tamamen elektrikli yeni nesil E-5008 modelini piyasaya sürdü. Yüksek menzili ve 7 kişilik oluşuyla dikkat çeken araç, Stellantis'in gelişmiş STLA Medium platformunu kullanarak 660 km'ye kadar menzil sunuyor. Ayrıca geniş iç mekanı ve modüler koltuk yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Farklı güç ve menzil seçeneklerine sahip olan E-5008, 2024 sonbaharından itibaren Avrupa pazarında satışa sunulacak.
Kastamonu Teknokent'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yapılan çalışmaların önemi vurgulandı ve gelecek hedefler değerlendirildi.
Samsung, grafik bellek teknolojisinde önemli bir yenilik yaparak yeni GDDR7 bellekleri tanıttı. GDDR7, 32 Gbps gibi etkileyici bir hız sunarken, GDDR6'da genellikle 16 Gbps ve GDDR6X'te 19-21 Gbps hızları görüyoruz. Bu hız artışı grafik kartlarının grafik işleme kapasitelerini artırarak daha yüksek performans vermesini sağlayacak. Samsung üretimi GDDR7 bellekleri sadece 1.1 V DRAM voltajında çalışarak JEDEC'in 1.2 V GDDR7 standart voltajını geride bırakıyor. Bu da enerji verimliliğinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler anlamına geliyor. NVIDIA ve AMD gibi büyük grafik işlemci üreticileri de 2024'ün ikinci yarısında GDDR7'yi kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Dolayısıyla önümüzdeki yaz aylarından itibaren tüketici pazarında büyük bir değişim göreceğiz.
Güney Kore ve Endonezya ortaklığında üretilen KF-21 savaş uçağı, test süreçlerine devam ediyor. 2026 yılında ilk teslimatının yapılması planlanan uçak, F-22 ve F-35 türevi olarak geliştirilmiştir. KF-21'in hafif yapısı sayesinde kritik manevralar yapabilme yeteneği bulunmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri filosunda da KF-21'in yer alması muhtemeldir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'da gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, 2000'li yılların başında İHA denildiğinde akla gelen ilk şeyin İhlas Haber Ajansı olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarıyla geliştireceklerini vurguladı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
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