EHang EH216-S: Geleceğin Taşımacılığına Yön Veren Uçan Taksi Satışa Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

EHang EH216-S: Geleceğin Taşımacılığına Yön Veren Uçan Taksi Satışa Çıktı

EHang EH216-S: Geleceğin Taşımacılığına Yön Veren Uçan Taksi Satışa Çıktı

Çinli drone devi EHang, EH216-S uçan taksi modelinin ticari satışlarına başladı. Tamamen elektrikle çalışan bu yenilikçi araç, kısa mesafeli ulaşım için kullanılabiliyor. EH216-S, tam otonom uçuş yetenekleri, güvenlik özellikleri ve akıllı komuta-kontrol sistemleri gibi özelliklere sahip. İki yolcu taşıma kapasitesine sahip olan uçan taksi, saatte 130 km hıza ulaşabiliyor ve 25 dakika havada kalabiliyor. Çin'de 333 bin dolar, küresel pazarlarda ise 410 bin dolar fiyat etiketine sahip olan EH216-S, hava taksi hizmetleri, hava turizmi, havaalanı servisleri ve ada arası taşımacılık gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

20.03.2024 22:32  Güncelleme: 22:33
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Çinli drone devi EHang, geleceğin taşımacılığına yön verecek olan EH216-S uçan taksi modelinin ticari satışlarına başladı. Online ticaret platformu Taobao üzerinden satışa sunulan bu yenilikçi araç neler sunuyor? İşte EHang EH216-S uçan taksi fiyatı ve özellikleri…

EHang EH216-S uçan taksi satışa çıktı!

Kentsel hava mobilitesi alanında öncü bir şirket olan EHang Holdings, EH216-S pilotsuz eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen) uçağını piyasaya sürdü. Bu uçak tamamen elektrikle çalışıyor ve kısa mesafeli ulaşım aracı olarak kullanılabiliyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden (CAAC) aldığı sertifikalarla dikkat çeken EH216-S kendi alanında dünya çapında bir ilk.

– EHang Holdings'in EH216-S uçan taksi modeli satışa çıktı.

– Çin'de 333 bin dolar, globalde 410 bin dolar fiyat etiketine sahip. pic.twitter.com/75o4Hgl4v4

— M. Can AKA (@mcaka_17) March 20, 2024

EH216-S temel özellikleri arasında tam otonom uçuş yetenekleri, elektrikle çalışma, kapsamlı güvenlik özellikleri ve akıllı komuta-kontrol sistemleri yer alıyor. Bu uçak, iki yolcu taşıma kapasitesine sahip ve saatte 130 km hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 25 dakika havada kalabilen bu araç, 225-270 kilogram arası yük taşıyabiliyor ve tek şarjla 35 km menzile sahip.

EHang EH216-S: Geleceğin Taşımacılığına Yön Veren Uçan Taksi Satışa Çıktı

EHang EH216-S için Çin satış fiyatı 333 bin dolar olarak belirlenirken küresel pazarlar için önerilen perakende satış fiyatı 410 bin dolar olarak açıklandı?. EHang'in bu yenilikçi uçan taksi modeli hava taksi hizmetleri, hava turizmi, havaalanı servisleri ve ada arası taşımacılık gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.? Ayrıca birden fazla pervanesi arızalansa bile güvenli bir şekilde iniş yapabilme yeteneği bulunuyor.

İlk siparişi ise Hefei hükümeti verecek gibi duruyor. Zira EH216 serisi pilotluksuz hava araçlarından en az 100 adet satın alma veya 100 milyon ABD dolarına kadar finansman desteği sağlama niyetinde olduğunu açıkladı.

ÖzellikEH216-STipeVTOL (Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş)Kapasite2 YolcuMaksimum Hız130 km/saatUçuş Süresi25 DakikaTaşıma Kapasitesi225-270 kgMenzil35 kmMotor Sayısı16Pervane Sayısı16Fiyat (Çin içi)333 bin ABD DolarıFiyat (Küresel Pazar)410 bin ABD Doları

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Kaynak: Shiftdelete

Ulaşım, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji EHang EH216-S: Geleceğin Taşımacılığına Yön Veren Uçan Taksi Satışa Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EHang EH216-S: Geleceğin Taşımacılığına Yön Veren Uçan Taksi Satışa Çıktı - Son Dakika
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