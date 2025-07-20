EHSİM, IDEF 2025'te Yenilikçi Savunma Sistemlerini Tanıtacak - Son Dakika
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Teknoloji

EHSİM, IDEF 2025'te Yenilikçi Savunma Sistemlerini Tanıtacak

20.07.2025 16:10
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EHSİM, IDEF 2025'te 'JINN' ve 'SİS' sistemlerini sergileyerek Türkiye'nin savunma gücünü artırmayı hedefliyor.

EHSİM Elektronik Harp Sistemleri, IDEF 2025'te Kompakt DRFM Tabanlı Stand-in Karıştırma Sistemi "JINN" ve RF Aktif Sarf Edilebilir Sahte Hedef (SİS) ürünlerini tanıtacak.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın 25. bölümünde elektronik harp ürünleri ele alındı.

Türkiye'nin elektronik harp alanındaki öncü şirketlerinden EHSİM Elektronik Harp Sistemleri, geliştirdiği iki yenilikçi ürün olan Kompakt DRFM Tabanlı Stand-in Karıştırma Sistemi "JINN" ve RF Aktif Sarf Edilebilir Sahte Hedef (SİS) ürünlerini, IDEF 2025 kapsamında sergileyecek.

Platforma Entegre Karıştırma Çözümü (Jammer Integrated Nullification Node) JINN, düşman radarlarını karıştırma ve aldatma konusunda ileri teknoloji özellikleri barındırıyor. Elektronik Harp (EH) alanında yenilikçi Stand-In Jamming konsepti olarak geliştirilen JINN, düşük güç tüketimi ve tespiti zor yapısı ile düşman radarlarına yakın mesafede görev yaparak radar ve sensör sistemlerini devre dışı bırakıyor.

EHSİM'den yapılan açıklamaya göre, JINN sistemi konvansiyonel elektronik harp çözümlerine kıyasla kompakt ve minyatür tasarımı, düşük görünürlüğü ve etkin güç tüketimi ile doğrudan hedef radar sistemlerini aldatma ve engelleme kabiliyetine sahip olup farklı operasyonel koşullarda etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.

RF Aktif Sarf Edilebilir Sahte Hedef ile tehditlere karşı Gök Vatan daha güvenli

RF güdümlü yarı aktif ve aktif tehditlere karşı hava platformlarından atılarak koruma sağlayan SİS, aktif yayın kabiliyeti ile tehdit sistemleri için daha cazip hedefler oluşturarak hedef platformların bekasını en üst seviyeye çıkarıyor.

NATO standartlarına tam uyumlu olarak geliştirilen SİS, elektronik harp sahasında önemli bir yenilik olarak dikkati çekerek, başta F-16 savaş uçakları olmak üzere farklı hava platformlarına kolay entegre edilebilir tasarımı sayesinde önemli bir ihracat potansiyeli de barındırıyor.

DRFM teknolojisi ve Gelişmiş Sinyal İşleme Algoritmaları ile SİS, yeniden yapılandırılabilir ve programlanabilir mimarisi sayesinde farklı tehditlere karşı etkin biçimde kullanılabiliyor. Geniş frekans spektrumu kapsaması ve AltMod desteğine sahip olan sistem, kullanıcı dostu angajman simülatörü yazılımı ile etkin kullanım ve eğitim imkanları sunuyor.

Elektronik harp ve radar teknolojilerinde Türkiye önemli başarılar elde ediyor

Açıklamaya göre, son yıllarda elektronik harp ve radar teknolojilerinde önemli başarılar elde eden Türkiye, EHSİM'in geliştirdiği JINN ve SİS ürünleriyle uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bu ürünler, karmaşık tehdit ortamlarında kritik üstünlük sağlaması açısından stratejik öneme sahip çözümler olarak değerlendiriliyor.

Savunma sanayii uzmanları, EHSİM gibi firmaların geliştirdiği yenilikçi sistemlerin Türkiye'nin savunma teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığını azaltacağını ve yerli üretim kapasitesini güçlendireceğini ifade ediyor. EHSİM Elektronik Harp Sistemleri, yeni ürünleriyle Türkiye'nin sektördeki lider konumunu daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji EHSİM, IDEF 2025'te Yenilikçi Savunma Sistemlerini Tanıtacak - Son Dakika

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