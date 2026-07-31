EİDS Uygulaması Sınırlamalar Getiriyor - Son Dakika
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EİDS Uygulaması Sınırlamalar Getiriyor

EİDS Uygulaması Sınırlamalar Getiriyor
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ALTSO Başkanı Eray Erdem, EİDS'nin sosyal medyada gayrimenkul tanıtımını kısıtladığını belirtti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) sektör için önemli bir adım olduğunu ancak mevcut uygulamanın sosyal medya üzerinden yapılan gayrimenkul tanıtımlarını kısıtladığını belirterek, doğrulama kodu sistemi önerisinde bulundu.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, EİDS hakkında açıklamalarda bulundu. Erdem, sistemin yetkisiz emlak ilanlarının önlenmesi, tüketicinin korunması ve sektörde güvenilirliğin artırılması açısından önemli bir düzenleme olduğunu belirterek, sektör temsilcileri olarak bu amaca yönelik tüm düzenlemeleri desteklediklerini ifade etti. Mevcut uygulamada EİDS doğrulamasının yalnızca sisteme entegre ilan platformları üzerinden yapılabildiğini kaydeden Erdem, bu nedenle sosyal medya platformlarında gayrimenkul ilanı paylaşımının fiilen yasaklandığını ve aykırı paylaşımlar için yüksek idari yaptırımlar uygulanmaya başlandığını söyledi.

"Müşteriye erişim kısıtlanıyor"

Ekonomik daralma sürecindeki gayrimenkul sektörünün müşteriye ulaşma kanallarının önemli ölçüde sınırlandığını dile getiren Erdem, bunun ulusal ölçekte pazarlama faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Gayrimenkul sektörü açısından sosyal medyanın yalnızca Facebook ve Instagram'dan ibaret olmadığını vurgulayan Erdem, yabancı yatırımcılara ve uluslararası alıcılara yönelik çalışan firmaların hedef ülkelerde yaygın kullanılan farklı sosyal medya platformları üzerinden tanıtım yapmak zorunda olduklarını belirtti. Mevcut uygulamanın EİDS entegrasyonu bulunmayan tüm platformlarda ilan paylaşımını engellediğini ifade eden Erdem, bunun firmaların uluslararası pazarlama kabiliyetini de ciddi ölçüde sınırlandırdığını kaydetti.

Doğrulama kodu önerisi

Sorunun çözümü için teknik açıdan uygulanabilir ve denetlenebilir bir yöntem öneren Erdem, EİDS yetkilendirmesi tamamlandıktan sonra her ilan için benzersiz bir doğrulama kodu oluşturulması gerektiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından herkesin erişimine açık bir doğrulama platformu kurulmasını öneren Erdem, sosyal medya ve diğer dijital platformlarda yayımlanan tüm gayrimenkul ilanlarında bu doğrulama kodunun paylaşılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Böylece vatandaşların ve denetim birimlerinin söz konusu kodu sorgulayarak ilanın yetkili kişi veya kuruluş tarafından paylaşılıp paylaşılmadığını kolaylıkla teyit edebileceğini ifade etti. Erdem, önerilen sistem sayesinde EİDS'nin yetkisiz ilanları önlemeye yönelik temel amacının korunacağını, sosyal medya ve diğer dijital platformlarda güvenli ilan paylaşımının mümkün olacağını, yerli ve yabancı müşterilere erişimde yaşanan kısıtlamaların ortadan kalkacağını ve gayrimenkul sektörünün dijital pazarlama faaliyetlerinin yeniden etkin şekilde yürütülebileceğini söyledi.

Erdem, önerilen doğrulama kodu sisteminin hem kamu otoritesinin denetim hedeflerini koruyacağını hem de sektörün dijital pazarlama kanallarını etkin şekilde kullanabilmesine imkan sağlayarak mevcut uygulamadan kaynaklanan mağduriyetleri gidereceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Sosyal Medya, Teknoloji, Ekonomi, Alanya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji EİDS Uygulaması Sınırlamalar Getiriyor - Son Dakika

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