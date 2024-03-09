Electronic Arts, Steam\'e dokuz klasik oyun ekledi

Teknoloji

Electronic Arts, Dungeon Keeper Gold ve SimCity 3000 gibi toplamda dokuz klasik oyunu Steam'e ekledi. Eklenen oyunlar arasında EA'in sevilen ve daha önce kütüphaneden kaldırılan bir oyun da bulunuyor. İşte detaylar!

Steam'e gelen EA klasik oyunları arasında Saboteur da bulunuyor

7 Mart'ta EA, dokuz klasik PC oyununun Steam'e eklendiğini duyurdu. Yayıncı, haberleri duyuran ufak bir tanıtım videosu bile hazırlamış. Gelin o oyunların listesine beraber göz atalım:

İşte EA'nın Steam'e eklediği oyunların tam listesi:

Command & Conquer The Ultimate Collection

SimCity 3000 Unlimited

Populous

Populous II: Trials of the Olympian Gods

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack

The Saboteur

Ek olarak şu anda bu oyunların Steam'e gelmesini kutlamak için EA, hepsini indirimle birlikte yayınladı.

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Bu oyunların çoğu zaten GOG mağazasında. Yani EA, bu oyunları hiçlikten geri getirip tekrar oynanabilir hale getirmiyor. Ancak neredeyse herkesin varsayılan oyun kütüphanesinin artık Steam olduğunu düşündüğümüzde, EA'in Steam'e daha fazla destek vermesini ve klasik oyunları daha fazla yerden satın alabilme seçeneğine sunması çok iyi bir hamle.

Yukarıdaki oyunlar arasından The Saboteur, 2015 yılında platformdan kaldırılmıştı. O da Steam'e eklenen klasik EA oyunları arasında. Pandemic tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu, hiçbir zaman EA'nın dijital mağazasından PC veya GOG'dan kaldırılmamıştı.

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2015'te sadece Steam'den kaldırıldı. Neredeyse on yıl sonra geri dönen oyun Steam Deck'te de sorunsuz çalışıyor. Yayıncıların hala eski oyunları desteklemesi ve zamanla kaybolmalarını veya kaybolmalarını engellemesi için çok daha fazla şey yapmaları gerekiyor.

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