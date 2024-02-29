Son günlerde teknoloji sektöründe sular durulmuyor. Sevilen oyun şirketlerinden Electronic Arts da, toplu işten çıkarma yapan kuruluşlar arasındaki yerini aldı. Dünya çapında farklı departmanlardaki 670 çalışanıyla yollarını ayıracak olan firma, böylece toplam iş gücünün %5'ini yitirmiş olacak.
Bu durum, Ridgeline Games stüdyosunun kapanacağı ve Respawn Entertainment'ın geliştirmekte olduğu Star Wars oyununun iptal olacağı anlamına geliyor. 2023 yılının Mart ayında da tam 774 çalışan işten çıkarılmış, bundan dolayı şirketin geleceği hakkında büyük soru işaretleri doğmuştu. İşte tüm detaylar…
Electronic Arts, işten çıkarma kervanına katıldı!
Need for Speed ve Battlefield gibi popüler serilerin yaratıcısı Electronic Arts, pandemi döneminde yaptığı yoğun işe alımların bedelini ödüyor diyebiliriz. Personel sayısında ciddi bir daralmaya gidecek olan şirket, buradan arta kalacak bütçeyi diğer projelerine kaydırmayı amaçlıyor.
Daha önce açıklanan Iron Man ve Black Panther oyunlarının ise halen geliştirilmekte olduğu söylenirken, bazı dedikodulara göre bu oyunlar tahmin edildiğinden daha geç piyasaya sürülebilir.
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Bu haberin, teknoloji şirketlerinin yaşadığı büyük dönüşümün bir parçası olarak değerlendiriliyor. Covid döneminde devasa bir işe alım sürecine giren teknoloji devleri, bu dönem sona erip talep azaldığından ötürü personel çıkarmak durumunda kalıyor. Bu durum sektörde tatları kaçırsa da, diğer yandan oldukça gerekli bir hamle gibi görünüyor. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin oyuncuların yararına olmasını temenni ediyoruz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Electronic Arts'ın uygulamakta olduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Electronic Arts, toplu işten çıkarmalar yapacak - Son Dakika
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