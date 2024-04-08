Elon Musk, Brezilya\'da mahkeme soruşturmasıyla karşı karşıya

Ekim 2022'de Elon Musk, daha önce Twitter olarak bilinen X platformunu satın aldı. Akabinde ünlü iş insanı, ifade özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Hatta kendi görüşlerini paylaşmaktan ötürü yasal sorunlarla karşılaşabilecek kullanıcılara destek olacağını belirterek, böyle bir durumda onlara avukat sağlayacağını bile ifade etmişti. Şimdiye kadar ifade özgürlüğü ile ilgili açıklamalarıyla adından söz ettiren Elon Musk için soruşturma açıldı. İşte ayrıntılar…
Elon Musk ile mahkeme arasında anlaşmazlık yaşandı
Kaçıranlar için geçtiğimiz günlerde Brezilya Yüksek Mahkeme hakimi Alexandre de Moraes, ülke yönetimi eski hükümette olduğu sırada X'te (Twitter) sahte haberler ve nefret mesajları yaymakla suçlanan bazı kullanıcıların hesaplarının kapatılması yönünde bir karar almıştı.
Akabinde sosyal medya platformu da bu karara uyarak istenilen hesapların erişimini engellemişti. Ancak bir süre sonra şirket CEO'su Elon Musk, kapatılan hesapların tekrardan açılacağını açıklamasıyla mahkeme ile Musk arasında bir anlaşmazlık başladı.
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Elon Musk, mahkeme kararına meydan okudu ve hatta bu hesap kapatma talebinin ülkenin anayasasına aykırı olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte kararı veren hakim Alexandre de Moraes'in istifa etmesini bile istedi.
Bugün ise hakim, Elon Musk'ı adaleti engellemekle suçlayarak soruşturmaya dahil etti. X'in (Twitter) mahkeme kararına itaatsizlik etmekten kaçınması gerektiğini belirten yargıç, aynı zamanda şirkete söz konusu hesaplar tekrardan kapatılana kadar her gün 19 bin 740 dolar ceza kesileceğini ifade etti.
İş insanı, Brezilya'daki tüm gelirlerini kaybetme riski ve oradaki ofisinin kapatılmasıyla birlikte çalışanların da tutuklanma tehditlerine rağmen prensiplerinin paradan daha önemli olduğunu vurguladı. X (Twitter), bu hesap engelleme kararına karşı hukuki şekilde mücadele edecek. Bu mücadelenin nasıl sonuçlanacağını ise hep birlikte göreceğiz.
Öte yandan Brezilya yönetimi eski hükümette olduğu sırada X'te (Twitter) sahte haberler ve nefret mesajları yaymakla suçlanan kişilerin ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalıp kalmadığının bilinmediğini de belirtelim. Ancak Musk'ın ifade özgürlüğünü aşan kişilerin arkasında durma ihtimalinin düşük olduğu tahmin ediliyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu hukuki savaştan kim galip çıkacak? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Elon Musk, Brezilya'da mahkeme soruşturmasıyla karşı karşıya - Son Dakika
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