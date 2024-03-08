Elon Musk, X Platformundaki İstatistikler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

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İlginç kişiliğiyle tanınan Elon Musk, bu kez de X platformundaki beğeni ve yeniden yayınlanma sayısı gibi istatistikler hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Bu istatistiklerin gösterilmesinden kişisel olarak büyük rahatsızlık duyduğunu belirten Musk, böyle ayrıntıların platformu ana amacından saptırdığını ve büyük bir görüntü kirliliğine yol açtığını savundu.

Daha önce de X'de bazı radikal güncellemelere gidileceğinden bahseden ünlü girişimcinin, bu değişikliği ne zaman yapacağı ise henüz bilinmiyor. X kullanıcıları ise bu gelişme karşısında ikiye bölünmüş durumda. Kimileri bu kararı oldukça mantıklı bulurken, kimileri de özellikle beğeni sayısını görmek istediklerini söylüyor.

X, beğeni sayısı hakkında değişim mi yapacak?

Sadece izlenme ve okunma sayısı gibi verilerin önemli olduğunu belirten Elon Musk, paylaşımlarda birçok farklı istatistiğin gösterilmesinin uygulamanın dinamizmini düşürdüğünü ve akışı adeta bir sayı cümbüşü haline getirdiğini söyledi. Musk daha önce de haber paylaşımlarının başlıklarını daha estetik olacağı gerekçesiyle kaldırmış, fakat gelen yoğun eleştiriler sonrası bu kararından dönmüştü.

Ünlü girişimcinin bu söylemlerinde ne kadar kararlı olduğu bilinmese de, gelecek X için birçok yeniliğe gebe gibi görünüyor. Konuyla ilgili fazla ayrıntı vermekten kaçınan Musk'ın bu açıklamaları, bazıları tarafından oldukça zekice kurgulanmış bir kamuoyu yoklaması olarak nitelendirildi.

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