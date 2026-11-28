Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen servis robotu, restoranlarda masa servisi, reklam gösterimi ve çeşitli organizasyonlarda görev almasının yanı sıra sağlık, eğitim, alışveriş ve sanayi gibi farklı sektörlerde de kullanılabilecek.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Çintaş ve ekibi, robotu yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından üretti. Yaklaşık 90 santimetre uzunluğundaki robot, ETÜ Merkez Kütüphane kantininde masalara sipariş götürerek çeşitli görevleri yerine getiriyor.

Başlangıçta restoranların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan robot, yazılım ve donanım altyapısıyla farklı sektörlerde kullanılabilecek biçimde geliştirildi. Masa servisi yapabilen robot, doğum günü kutlaması ve evlilik teklifi gibi organizasyonlarda da görev alabiliyor. Bulaşık toplama işlemini gerçekleştirebilen robot, rastgele dolaşım moduyla reklam gösterimi de yapabiliyor.

Robotun seri üretime geçirilmesiyle restoranların yanı sıra sağlık kuruluşları, alışveriş merkezleri, okullar ve fabrikalar gibi farklı alanlarda da kullanılması hedefleniyor.

Birçok sektörde kullanılabilecek

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Çintaş, robotun değişik sektörlerde hangi alanlarda kullanılabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Çintaş, "Bizim robotumuz, dünya geneli yapılan anket araştırmalarını araştırdıktan sonra ve restoranlarda yapılan talepler üzerine geliştirmeye başladık. Bir yıllık bir süreç içinde yüzde seksen üzeri yerlilikle robotumuzu ürettik. Bu robot ilk başta restoranlar için tasarladık ama farklı sektörlere de uyarlanabilir vaziyette. Yani restoranlar için şu an masa servisi, doğum günü kutlama, evlilik teklifi yapma gibi kutlamalarda bulunabiliyor. Aynı zamanda bulaşık toplama gibi işlemleri yapabiliyor. Rastgele dolaşım moduyla da ilgili reklamları oynatabiliyor. Diğer sektörler için uyarlanabilir nitelikte yaptığımızdan dolayı dinamik olarak yazılımını ve donanımını geliştirdik. Bu sebeple en başta sağlık sektöründe görev yaparak ilgili hastalara, özellikle Covid-19 dönemindeki gibi bir durum olduğu takdirde, uzaktan gönderilebilir bir şekilde ilgili ilaçları hastalara götürebiliyor. Onun dışında reklam yapabiliyor, Alış-veriş mağazalarında reklamsal faaliyetlerde bulunabiliyor. Okullara giriş çıkışta güvenlik robotu olarak çalışabilir vaziyette. Fabrikalarda ilgili ürünleri götürüp getirebilme kapasitesine sahip. Yani birçok sektöre uyarlanabilecek vaziyette çünkü yerli yazılım ve donanımla geliştirdiğimiz için bu faaliyetleri sağlayabilir nitelikte" ifadelerini kullandı.