Dizüstü bilgisayarlar; taşınabilirlik, tümleşik özellikler ve enerji verimliliği gibi avantajlara sahip olduğu için bilgisayar satın almak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Bir laptop satın almaya kalktığınızda ise karşınıza birçok seçenek sunuyor. Bu, markaların rekabet edebilmesi için olumlu bir durum olsa da tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açıyor. Peki en iyi dizüstü bilgisayar modelleri hangileri? İşte Nisan 2024 itibariyle güncel liste…
En iyi laptop hangisi? İşte en iyi dizüstü bilgisayar modelleri
Elektronik cihazları birçok açıdan test eden DXOMARK ekibi, en iyi dizüstü bilgisayar modellerini sıraladı. Buna göre listenin başında geçen sene tanıtılan Apple'a ait 14 inç MacBook Pro (M3 Pro) yer aldı. Hemen ardından onu yine aynı markanın kataloğunda bulunan 14 inç MacBook Pro (M2 Pro) takip etti.
Akabinde listede Apple MacBook Air 15 inç (M2, 2023) ve MacBook Air 13 inç (2022) modelleri de yer aldı. Buna göre sıralamadaki ilk 4'ü Apple kapmış durumda. Beşinci sıradaysa Dell Latitude 9440 2 in 1 ve hemen ardından Dell Latitude 7340 2 in 1 modelleri bulunuyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
40 yıl önce dizüstü bilgisayarlar neye benziyordu? İşte IBM Portable
Nisan 2024 itibariyle en iyi laptop modelleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi dizüstü bilgisayarlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir laptop var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › En iyi dizüstü bilgisayar modelleri Nisan 2024 itibariyle açıklandı - Son Dakika İzmir'de İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazı yolcuların da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti. Yaşanan arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı. Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile havalanan milli SİHA, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe kat etti. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı. Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini paylaştı. OnePlus da Android 15 güncellemesini alacak modelleri açıkladı. Güncelleme, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutacak ve birçok yeni özelliği beraberinde getirecek. ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 24. bölümünde, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11, Roketsan ALKA AĞ, ASELSAN AESA radarı, ASELSAN yerli çip, Bayraktar TB3 ikinci prototipi, Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi, YouTube Shorts üyelik sistemi, Rabdan One e-bisiklet, katlanabilir iPhone, iPhone 12 Qi2 desteği, iPhone Çin pazarında düşüş, iPad Pro ve OLED Air 6. nesil, Apple Pencil Vision Pro desteği, iPhone 16 RAM ve depolama, Neuralink çipli hasta Mario Kart oynama deneyimi, Tesla Model Pi, Fiat Topolino, BYD Tesla'yı geçme, Call of Duty: Warzone Mobile, Twitch teşhir yasağı, Xiaomi net kar ve telefon satışları, Intel yapay zeka yatırımı, Windows 11 Wordpad, Nokia 3210, Samsung Galaxy A55 ve A35, GTA yapımcısı Borderlands'i satın alma, Volvo dizel üretimi ve Tesla ve CATL batarya gibi haberler değerlendirildi. Nintendo, Switch konsolunu kırarak ücretsiz oyun oynanmasına imkan veren Yuzu platformuna tazminat davası açtı. Şirket, diğer gruplara gözdağı vermek istiyor. Yuzu'nun telif haklarını ihlal ettiğini savunan Nintendo, ağır bir tazminat kararı ve platformun kapatılmasını talep ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor. Apple yönetimi, MacBook Pro modellerinde kullanılacak olan M3 Ultra çiplerinin tasarımında önemli bir karar aldı. M3 Max'in dizaynını temel alan bu çipler, sektörde ilk defa kullanılacak bir yöntemle bağımsız tek bir çip olarak üretilecek. Ayrıca, M3 Ultra'nın kişiselleştirme imkanı sunması ve çip verimliliğinde yükseliş sağlaması bekleniyor. Apple fanları tarafından heyecanla karşılanan bu gelişme, şirketin hisse değerine de olumlu yansıması bekleniyor. Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Ticaret bakanı Gina Raimondo, Çin'in özel çip teknolojilerine erişimini kısıtlayacaklarını ve bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını belirtti. Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı ve Amerikan halkını korumak için önlemler alındığı ifade ediliyor. Çinli şirketler için çip alanında yeni ihracat sınırlamaları getirileceği ve ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulanacağı konuşuluyor. Microsoft, Windows 11 için sunulacak 24H2 sürümüyle birlikte işletim sisteminde büyük revizyonlara gidecek. Yapay zekalı Copilot'un daha geniş dağıtımına ek olarak, eski uygulamaların da sistemden kaldırılması planlanıyor. Bunların başında ikonik WordPad uygulaması yer alıyor. WordPad, 1995'ten bu yana Windows'a dahil edilmiş ve belge yazmak için temel metin biçimlendirme uygulaması olarak sunuluyordu. Ancak hem Office ile Word'ün büyümesi hem de web tabanlı uygulamaların gelişmesi, WordPad'in gereksiz hale gelmesine yol açtı. WordPad'de yer alan özelliklerin birçoğu, artık diğer Microsoft ürünleriyle ücretsiz olarak erişilebiliyor. Örneğin Word Online, herhangi bir kurulum gerektirmeden çok daha genişletilmiş özellikler sağlıyor. Ayrıca dosyaları cihazlar arasında otomatik olarak senkronize etmek mümkün. Çok daha sade olmasıyla bilinen Not Defteri bile artık sekmeler, otomatik kaydetme ve yapay zeka asistanı Copilot gibi özellikleri destekliyor. Bu da artık WordPad'e ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor. Windows 11 24H2 sürüm güncellemesinin Eylül ayında kullanıma sunulması planlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte WordPad, işletim sisteminin yeni kurulumlarının ve yükseltme işlemlerinden kaldırılacak. Ancak 23H2 veya daha eski sürümler için WordPad'in bir seçenek olarak sunulacağını belirtelim. Eski Windows kullanıcıları WordPad'in kaldırılmasıyla hayal kırıklığına uğramış olsa da, çoğu kişi Microsoft'un desteği kesmekte haklı olduğunu düşünüyor. Kaynaklar, daha gelişmiş ücretsiz alternatiflerle birlikte WordPad'in modasının geçtiğini söylüyor. Xiaomi, SU7 modelini tanıtarak elektrikli otomobil pazarında rekabet yaratıyor. Aracın tanıtımından sonra ön siparişlerde beklenmedik rakamlara ulaşıldığı ortaya çıktı. Xiaomi, sadece 4 dakikada 10 bin araç sattı. İlk 7 dakikada 20 bin, ilk yarım saatte ise 50 bin araç ön sipariş kapsamında satıldı. Ancak bazı kullanıcılar haberleri olmadan depozito ödediklerini iddia ediyor. Aracın fiyatları ise 215 bin 900 yuan ile 299 bin 900 yuan arasında değişiyor. Omix X7, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı telefon modeli. Tasarımı, büyük ekranı, yüksek performansı ve iyi kamera sistemiyle kullanıcıları tatmin ediyor. Ayrıca, uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği de sunuyor. Android 13 işletim sistemiyle gelen Omix X7, fiyatına değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.
SıraModelPuanı1Apple MacBook Pro 14 inç (M3 Pro, 2023)1482Apple MacBook Pro 14 inç (M2 Pro, 2023)1473Apple MacBook Air 15 inç (M2, 2023)1414Apple MacBook Air 13 inç (2022)1395Dell Latitude 9440 2 in 11296Dell Latitude 7340 2 in 11277 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 111278Microsoft Surface Pro 91279Microsoft Surface Pro 9 5G12710Asus Zenbook 14X OLED (2023)12511LG gram Style (14Z90RS)12412Lenovo ThinkPad T14 Gen 412413Samsung Galaxy Book3 Pro 16 inç12214Dell XPS 13 Plus (2023)12115Asus ExpertBook B9 OLED11916HP Spectre x360 (2023)11817Honor MagicBook View 14 (2022)11818Xiaomi RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition11819HP Dragonfly Pro (2023)11620Acer Swift 14 (2023)115
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi dizüstü bilgisayarlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir laptop var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › En iyi dizüstü bilgisayar modelleri Nisan 2024 itibariyle açıklandı - Son Dakika
İzmir'de İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazı yolcuların da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti. Yaşanan arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı. Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile havalanan milli SİHA, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe kat etti. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı.
Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini paylaştı. OnePlus da Android 15 güncellemesini alacak modelleri açıkladı. Güncelleme, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutacak ve birçok yeni özelliği beraberinde getirecek.
ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 24. bölümünde, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11, Roketsan ALKA AĞ, ASELSAN AESA radarı, ASELSAN yerli çip, Bayraktar TB3 ikinci prototipi, Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi, YouTube Shorts üyelik sistemi, Rabdan One e-bisiklet, katlanabilir iPhone, iPhone 12 Qi2 desteği, iPhone Çin pazarında düşüş, iPad Pro ve OLED Air 6. nesil, Apple Pencil Vision Pro desteği, iPhone 16 RAM ve depolama, Neuralink çipli hasta Mario Kart oynama deneyimi, Tesla Model Pi, Fiat Topolino, BYD Tesla'yı geçme, Call of Duty: Warzone Mobile, Twitch teşhir yasağı, Xiaomi net kar ve telefon satışları, Intel yapay zeka yatırımı, Windows 11 Wordpad, Nokia 3210, Samsung Galaxy A55 ve A35, GTA yapımcısı Borderlands'i satın alma, Volvo dizel üretimi ve Tesla ve CATL batarya gibi haberler değerlendirildi.
Nintendo, Switch konsolunu kırarak ücretsiz oyun oynanmasına imkan veren Yuzu platformuna tazminat davası açtı. Şirket, diğer gruplara gözdağı vermek istiyor. Yuzu'nun telif haklarını ihlal ettiğini savunan Nintendo, ağır bir tazminat kararı ve platformun kapatılmasını talep ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor.
Apple yönetimi, MacBook Pro modellerinde kullanılacak olan M3 Ultra çiplerinin tasarımında önemli bir karar aldı. M3 Max'in dizaynını temel alan bu çipler, sektörde ilk defa kullanılacak bir yöntemle bağımsız tek bir çip olarak üretilecek. Ayrıca, M3 Ultra'nın kişiselleştirme imkanı sunması ve çip verimliliğinde yükseliş sağlaması bekleniyor. Apple fanları tarafından heyecanla karşılanan bu gelişme, şirketin hisse değerine de olumlu yansıması bekleniyor.
Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Ticaret bakanı Gina Raimondo, Çin'in özel çip teknolojilerine erişimini kısıtlayacaklarını ve bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını belirtti. Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı ve Amerikan halkını korumak için önlemler alındığı ifade ediliyor. Çinli şirketler için çip alanında yeni ihracat sınırlamaları getirileceği ve ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulanacağı konuşuluyor.
Microsoft, Windows 11 için sunulacak 24H2 sürümüyle birlikte işletim sisteminde büyük revizyonlara gidecek. Yapay zekalı Copilot'un daha geniş dağıtımına ek olarak, eski uygulamaların da sistemden kaldırılması planlanıyor. Bunların başında ikonik WordPad uygulaması yer alıyor. WordPad, 1995'ten bu yana Windows'a dahil edilmiş ve belge yazmak için temel metin biçimlendirme uygulaması olarak sunuluyordu. Ancak hem Office ile Word'ün büyümesi hem de web tabanlı uygulamaların gelişmesi, WordPad'in gereksiz hale gelmesine yol açtı. WordPad'de yer alan özelliklerin birçoğu, artık diğer Microsoft ürünleriyle ücretsiz olarak erişilebiliyor. Örneğin Word Online, herhangi bir kurulum gerektirmeden çok daha genişletilmiş özellikler sağlıyor. Ayrıca dosyaları cihazlar arasında otomatik olarak senkronize etmek mümkün. Çok daha sade olmasıyla bilinen Not Defteri bile artık sekmeler, otomatik kaydetme ve yapay zeka asistanı Copilot gibi özellikleri destekliyor. Bu da artık WordPad'e ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor. Windows 11 24H2 sürüm güncellemesinin Eylül ayında kullanıma sunulması planlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte WordPad, işletim sisteminin yeni kurulumlarının ve yükseltme işlemlerinden kaldırılacak. Ancak 23H2 veya daha eski sürümler için WordPad'in bir seçenek olarak sunulacağını belirtelim. Eski Windows kullanıcıları WordPad'in kaldırılmasıyla hayal kırıklığına uğramış olsa da, çoğu kişi Microsoft'un desteği kesmekte haklı olduğunu düşünüyor. Kaynaklar, daha gelişmiş ücretsiz alternatiflerle birlikte WordPad'in modasının geçtiğini söylüyor.
Xiaomi, SU7 modelini tanıtarak elektrikli otomobil pazarında rekabet yaratıyor. Aracın tanıtımından sonra ön siparişlerde beklenmedik rakamlara ulaşıldığı ortaya çıktı. Xiaomi, sadece 4 dakikada 10 bin araç sattı. İlk 7 dakikada 20 bin, ilk yarım saatte ise 50 bin araç ön sipariş kapsamında satıldı. Ancak bazı kullanıcılar haberleri olmadan depozito ödediklerini iddia ediyor. Aracın fiyatları ise 215 bin 900 yuan ile 299 bin 900 yuan arasında değişiyor.
Omix X7, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı telefon modeli. Tasarımı, büyük ekranı, yüksek performansı ve iyi kamera sistemiyle kullanıcıları tatmin ediyor. Ayrıca, uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği de sunuyor. Android 13 işletim sistemiyle gelen Omix X7, fiyatına değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?