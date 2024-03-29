En iyi dizüstü bilgisayar modelleri Nisan 2024 itibariyle açıklandı

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Dizüstü bilgisayarlar; taşınabilirlik, tümleşik özellikler ve enerji verimliliği gibi avantajlara sahip olduğu için bilgisayar satın almak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Bir laptop satın almaya kalktığınızda ise karşınıza birçok seçenek sunuyor. Bu, markaların rekabet edebilmesi için olumlu bir durum olsa da tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açıyor. Peki en iyi dizüstü bilgisayar modelleri hangileri? İşte Nisan 2024 itibariyle güncel liste…

En iyi laptop hangisi? İşte en iyi dizüstü bilgisayar modelleri

Elektronik cihazları birçok açıdan test eden DXOMARK ekibi, en iyi dizüstü bilgisayar modellerini sıraladı. Buna göre listenin başında geçen sene tanıtılan Apple'a ait 14 inç MacBook Pro (M3 Pro) yer aldı. Hemen ardından onu yine aynı markanın kataloğunda bulunan 14 inç MacBook Pro (M2 Pro) takip etti.

Akabinde listede Apple MacBook Air 15 inç (M2, 2023) ve MacBook Air 13 inç (2022) modelleri de yer aldı. Buna göre sıralamadaki ilk 4'ü Apple kapmış durumda. Beşinci sıradaysa Dell Latitude 9440 2 in 1 ve hemen ardından Dell Latitude 7340 2 in 1 modelleri bulunuyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Nisan 2024 itibariyle en iyi laptop modelleri şu şekilde sıralandı;