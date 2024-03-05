En İyi ve Eğlenceli Ücretsiz Mobil Oyunlar

Teknoloji

Kimi zaman canınız sıkıldığında vakit geçirebilmek için bir şeyler ararsınız. Bu bir aktivite, dizi film izlemek veya oyun oynamak olabilir. Bizler de bu içeriğimizde internetsiz olacak şekilde en iyi ve eğlenceli ücretsiz mobil oyunları sizler için listeledik.

İşte en iyi ve eğlenceli ücretsiz mobil oyunlar! Hepsi internetsiz

Sonic Dash Endless Runner Game

2013 yılında SEGA tarafından yayımlanan Sonic Dash Endless Runner Game'de Sonic'i kontrol ederek engelleri geçmeye ve altın halkaları toplayarak yüksek puan elde etmeye çalışıyoruz. En eğlenceli oyunlar arasında yer alan yapımı internetsiz şekilde oynayabilirsiniz.

Sonic Dash Endless Runner Game – Android

Sonic Dash Endless Runner Game – iOS

Grafikleriyle sizleri büyüleyecek mobil oyunlar

Plague Inc.

Son yıllarda, özellikle de korona virüsünün yaygın olduğu dönemlerde popülerleşen Plague Inc.'de dünya nüfusunu yok etmeyi amaçlayan bir salgın hastalık yaratıyoruz. Dünya ise bizim bu virüsümüze karşı bir tedavi bulmaya çalışıyor.

Plague Inc. – Android

Plague Inc. – iOS

Alparslan: Selçuklu Sultanı

Alparslan: Selçuklu Sultanı, oyuncuları 11. yüzyılda Selçuklu İmparatorluğu dönemine götüren bir mobil tarihi macera oyunudur. Oyunda, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu ve efsanevi lideri Alparslan'ı yönlendirme fırsatı bulacaksınız. Gerçek tarihi olaylardan esinlenerek geliştirdiğimiz oyunumuz, oyunculara tarihi anlatıyı keşfetme, stratejik kararlar verme ve savaş becerilerini kullanma imkanı sunmaktadır. Oyunda bir çok tarihi şehri deneyimleme fırsatı bulabilirsiniz. Bu şehirleri fethetmek ve yönetmek tarihin akışına yön vermek sizin elinizdedir.

Alparslan: Selçuklu Sultanı – Android

Alparslan: Selçuklu Sultanı – iOS

Smash Hit

2014 yılında yayımlanan Smash Hit oyununda topları kontrol ederek önümüze çıkan camları kırmaya çalışıyoruz. Stres atmak için de oynayabileceğiniz oyun, ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Yüksek seviyede grafikleri olmadığı için düşük özelliklere sahip bir telefonda bile oynanabilir. Bu sebepten ötürü en iyi mobil oyunlar arasında yer alıyor.

Smash Hit – Android

Smash Hit – iOS

Earn to Die Lite

Not Doppler tarafından geliştirilen zombi konulu Earn to Die Lite'da bir aracı kontrol ediyoruz ve tam anlamıyla benzinimiz bitene kadar zombilerin üstüne sürüyoruz. Oyunda kazanılan para ile araç için yükseltme ve silah eklemesi yapabiliyoruz. Earn to Die Lite, en iyi mobil oyunlardan birisi.

Earn to Die Lite – Android

Earn to Die Lite – iOS

Snake Online: Worm Multiplayer

Snake Online: Worm Multiplayer, fütursuzca vakit öldürebileceğiniz bir oyun. Söz konusu yapım, adından da anlayabileceğiniz üzere bir yılan oyunu. Oyuncuların amacı ise kontrol ettikleri yılanı, etraftaki yiyecekleri yiyerek büyütmek. Söz konusu yapımın çevrim içi olduğunu belirtelim. Yani başkalarıyla birlikte de oynayabilirsiniz.

Snake Online: Worm Multiplayer – Android

Snake Online: Worm Multiplayer – iOS

Questmasters: Heroic Legacy

Mobil RPG oyunu olan Questmasters: Heroic Legacy, oyuncuları minimalist bir ortaçağ dünyasına götürüyor. Söz konusu yapım, kendi köyünüzü inşa etme ve geliştirme üzerine kurulu. Bu bağlamda oyuncuları eğlendirmeyi başarıyor.

Questmasters: Heroic Legacy – Android

Questmasters: Heroic Legacy – iOS

En iyi ve eğlenceli internetsiz mobil oyunların devamı için ikinci sayfaya geçebilirsiniz.