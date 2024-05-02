Energizer, pil yutan çocuklar için renk değiştiren piller geliştiriyor - Son Dakika
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Teknoloji

Energizer, pil yutan çocuklar için renk değiştiren piller geliştiriyor

Energizer, pil yutan çocuklar için renk değiştiren piller geliştiriyor

Energizer, pil yutan çocuklar için ebeveynleri uyaran yeni bir teknolojiye sahip pil geliştiriyor. Bu yeni renk uyarı teknolojisi ile donatılmış olan lityum pilleri, çocuklar tarafından yutulduğunda tükürük ile temas eder etmez mavi bir boya aktive ediyor. Bu sayede anne babalar ve bakıcılar, tıbbi müdahale gerekebileceğini hızlı bir şekilde anlayabiliyorlar. Ayrıca bu yeni piller daha güvenli bir ambalajlama ve yutulmasını engellemek amacıyla acı bir kaplama da içeriyor. Bu yeni kullanışlı piller, Trista Hamsmith isimli bir mühendis tarafından tasarlanıyor.

02.05.2024 19:15
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Dünyanın önde gelen pil üretim firmalarından birisi olan Energizer, pil yutan çocuklar için ebeveynleri uyaran yeni bir teknolojiye sahip pil geliştiriyor. Bu yeni renk uyarı teknolojisi ile donatılmış olan lityum pilleri, çocuklar tarafından yutulduğunda tükürük ile temas eder etmez mavi bir boya aktive ediyor.

Renk değiştiren piller çocuklarınızı koruyor

Bu sayede anne babalar ve bakıcılar, tıbbi müdahale gerekebileceğini hızlı bir şekilde anlayabiliyorlar. Ayrıca bu yeni piller daha güvenli bir ambalajlama ve yutulmasını engellemek amacıyla acı bir kaplama da içeriyor. Bu yeni kullanışlı piller, Trista Hamsmith isimli bir mühendis tarafından tasarlanıyor.

Energizer, pil yutan çocuklar için renk değiştiren piller geliştiriyor

Tasarım aşamasının hemen öncesinde yaşadığı acı bir olay bu sürecin mimarlarından oluyor. Hamsmith'in 18 aylık kızı, bir uzaktan kumandadan yuttuğu düğme pili nedeniyle hayatını kaybettikten sonra çocuk güvenliği üzerine kar amacı gütmeyen bir kuruluş kuruyor.

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Çocukların güvenliğini artırmaya yönelik yasaların çıkarılması ve desteklenmesi konusunda da oldukça başarılı çalışmalar yaptığı biliniyor. Reese Yasası olarak bilinen bu yasa, pillerin güvenli bir bölmede saklanmasını ve tüm ambalajlarda daha güçlü uyarı etiketlerinin bulunmasını zorunlu kılıyor.

Yeni pilin tanıtımı, her yıl binlerce acil servis ziyaretine neden olan yutulmuş düğme ve pillerle ilgili endişeleri gidermeyi amaçlıyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na göre bir çocuk bir pil yuttuğunda sonuçlar çok hızlı ve geri dönüşü zor bir yıkıcılıkta olabiliyor.

Energizer, pil yutan çocuklar için renk değiştiren piller geliştiriyor

Bir düğme pili bile yutulduktan sadece iki saat sonra bir çocuğun boğazını veya yemek borusunu yakabiliyor. Yeni pilin sunmuş olduğu bu renk uyarı teknolojisiyle, bir çocuğun pil yuttuğunu belirlemede önemli bir ilerleme kaydedileceği ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebileceği öngörülüyor.

Yeni pil teknolojisinin geliştirilmesi, dünya genelinde her yıl binlerce acil servis ziyaretine neden olan yutulmuş düğme ve coin pillerle ilgili endişeleri hafifletmeyi amaçlıyor. Energizer'ın bu yeni ürünü, özellikle küçük çocukları olan aileler için büyük bir güvenlik katkısı sağlamakta ve acil durumların erken fark edilmesine olanak tanıyarak potansiyel felaketleri önlemekte büyük bir rol oynuyor.

Energizer, pil yutan çocuklar için renk değiştiren piller geliştiriyor

Bu teknoloji sayesinde ebeveynler, çocuklarının pil yutup yutmadığını anında anlayabilecek ve hızlı müdahale edebilecekler. Bu, çocuk güvenliği konusunda atılmış büyük bir adım olarak görülüyor ve ilerleyen zamanlarda benzer güvenlik önlemlerinin diğer ürünlerde de kullanılmasına öncülük etmesi bekleniyor.

Bu teknoloji ile birlikte ailelere olayın erken evrelerinde acil yardım alma şansı tanınıyor. Bu yenilikçi piller hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Energizer, pil yutan çocuklar için renk değiştiren piller geliştiriyor - Son Dakika

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