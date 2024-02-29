ENERMAX, Gaming.Gen.TR ile Türkiye\'de dağıtımını başlatıyor

Teknoloji

1990 yılında kurulan ENERMAX, kuruluşundan bu yana mükemmel kalitede bilgisayar bileşenleri tasarlayarak global pazarda adından söz ettirmeyi başardı. Sektör profesyonelleri tarafından da takdir edilen ENERMAX ürünleri, Computex, Avrupa Donanım Ödülleri, Alman Tasarım Ödülü, iF Tasarım, Red Dot, Good Design ve Tayvan Mükemmellik Ödülleri gibi prestijli ödüllere layık görüldü.

Dünya'nın ilk modüler güç kaynağını, ilk 80+ sertifikalı güç kaynağını ve ilk ATX 3.0 ve ATX12VO güç kaynağını üreten ENERMAX, yenilikçilik ve teknolojik gelişmelere verdiği önemle de öne çıkıyor. Şimdi dünyada yakalamış olduğu bu başarıyı artık Türkiye'de Gaming.Gen.TR kalitesi ile beraber sürdürecek.

ENERMAX'ın geniş ürün yelpazesinde oyunculara ve bilgisayar kullanıcılarına hitap eden birçok ürün bulunuyor. Güçlü ve verimli güç kaynakları, şık ve işlevsel PC kasaları, yüksek performanslı CPU soğutucuları, sessiz ve etkili kasa fanları ve kullanışlı çevre birimleri ENERMAX'ın ürün gamında öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

Gaming.Gen.TR, Türkiye'nin önde gelen oyuncu bilgisayarları ve ekipmanları sağlayan platformlarından biri olarak, ENERMAX'ın Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek oyunculara ve bilgisayar kullanıcılarına yeni bir soluk getiriyor. ENERMAX ürünlerini Gaming.Gen.TR üzerinden satın alacak kullanıcılar, aynı zamanda 2 yıllık garanti süresi boyunca birebir değişim imkanından da faydalanabilecek.

ENERMAX ürünlerini ve ürünlere ait teknik bilgileri incelemek ve 2 yıllık birebir değişim garantisi ayrıcalığından yararlanmak için Gaming.Gen.TR adresini ziyaret edebilirsiniz. Ürünlere erişmek ve incelemek için tıklayın.