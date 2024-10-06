ENKA Lisesi'nden Ödüllü Proje - Son Dakika
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Teknoloji

ENKA Lisesi'nden Ödüllü Proje

ENKA Lisesi\'nden Ödüllü Proje

Öğrenciler, tekstil atık sularını nano-partikülle temizleyip üçüncülük ödülü kazandı.

06.10.2024 16:47
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Kocaeli ENKA Teknik Lisesi öğrencileri, tekstil fabrikalarındaki atık suları nano-partikülle kullanılabilir hale getirme projesiyle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ödüle layık görüldü.

Öğrenciler, geri dönüşüm projeleriyle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda üçüncü oldu.

Pazı, lahana ve kereviz atıklarından nano-partikül elde eden, bazı tekstil fabrikalarının atık suyundan numuneler alan öğrenciler, nano-partikülle atık suda bulunan boyayı ayrıştırdı.

Projelerini TEKNOFEST'te tanıttılar

Suyun yeniden tekstil sektöründe kullanılabilir hale gelmesini sağlayan öğrenciler, ödül aldıkları projelerini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te tanıtıyor.

Takım kaptanı Zeynep Doster, AA muhabirine, projeleriyle tarımsal atıkları kullanarak ekonomiye kazandırdıklarını belirtti.

Çalışmalarıyla tekstil sektöründeki atık suların da yeniden kullanılabilirliğini sağladıklarını anlatan Doster, şöyle konuştu:

"Biz gıda atıklarını değerlendirerek nano-partikül elde ettik. Burada asıl amacımız, atık sularda metilen mavisi dediğimiz boyayı ortamdan uzaklaştırmaktı. Metilen mavisi de kumaş boyadıktan sonra ortaya çıkan atık sudaki boyadır. O boyayı geliştirdiğimiz maddeyle ortamdan uzaklaştırmış oluyoruz. Gıda atıkları olarak pazı, lahana ve kereviz kullandık. Atık suyu temizlediğimizde doğaya yarar sağlamış hem de temizlediğimiz suyu tekrar tekstilde kullanılabilecek hale getirmiş olduk ayrıca bu gıda maddelerini ekonomiye tekrar kazandırmış olduk."

Öğrencilerden Zeynep Bakırkaya da projeleriyle TEKNOFEST'te Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda üçüncülük elde ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji ENKA Lisesi'nden Ödüllü Proje - Son Dakika

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