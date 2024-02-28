Epic Games, Büyük Bir Siber Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Epic Games, Büyük Bir Siber Saldırıya Uğradı

Epic Games, Büyük Bir Siber Saldırıya Uğradı

Dünyanın en popüler oyun şirketi Epic Games, bir fidye yazılımı grubunun saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar, e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veriyi ele geçirdi. Mogilevich isimli siber çete, ele geçirilen verileri satışa sunarak şirketin hassas bilgilerini tehlikeye attı.

28.02.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en popüler oyun şirketi Epic Games, büyük bir siber saldırıya maruz kaldı. Bir fidye yazılımı grubu, e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veriyi içeren yaklaşık 200 GB'lık veriyi ele geçirdiğini açıkladı.

Mogilevich, Epic Games verilerini satışa sundu

Son dönemde oyun şirketlerinin baş belalısı olan Mogilevich isimli siber çete, Epic Games oyun şirketine büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Ele geçirilen veriler, kullanıcıların hassas bilgileri de dahil olmak üzere şirket için önemli detayları barındırıyor.

Epic Games, Büyük Bir Siber Saldırıya Uğradı

Mogilevich, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Epic Games'in sunucularına sessizce bir saldırı gerçekleştirdik. E-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veri dahil olmak üzere 189 gigabayt veriye sahibiz."

620 liralık oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Mogilevich çetesi verileri satışa sundu. "Şirketin bir çalışanıysanız veya verileri satın almak isteyen biriyseniz, tıklayın" ifadeleriyle paylaşılan verileri satın almak için son günün 4 Mart olduğu açıklandı. Fiyatına ilişkin ise herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Kaynak: Shiftdelete

Epic Games, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games, Büyük Bir Siber Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 19:07:00. #1.13#
SON DAKİKA: Epic Games, Büyük Bir Siber Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement