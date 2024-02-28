Epic Games, Büyük Bir Siber Saldırıya Uğradı

Teknoloji

Dünyanın en popüler oyun şirketi Epic Games, büyük bir siber saldırıya maruz kaldı. Bir fidye yazılımı grubu, e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veriyi içeren yaklaşık 200 GB'lık veriyi ele geçirdiğini açıkladı.

Mogilevich, Epic Games verilerini satışa sundu

Son dönemde oyun şirketlerinin baş belalısı olan Mogilevich isimli siber çete, Epic Games oyun şirketine büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Ele geçirilen veriler, kullanıcıların hassas bilgileri de dahil olmak üzere şirket için önemli detayları barındırıyor.

Mogilevich, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Epic Games'in sunucularına sessizce bir saldırı gerçekleştirdik. E-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veri dahil olmak üzere 189 gigabayt veriye sahibiz."

620 liralık oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Mogilevich çetesi verileri satışa sundu. "Şirketin bir çalışanıysanız veya verileri satın almak isteyen biriyseniz, tıklayın" ifadeleriyle paylaşılan verileri satın almak için son günün 4 Mart olduğu açıklandı. Fiyatına ilişkin ise herhangi bir ayrıntı verilmedi.