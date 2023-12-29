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Epic Games Store, 28 Aralık'ta Cat Quest'i ücretsiz olarak sunuyor - Son Dakika
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Epic Games Store, 28 Aralık'ta Cat Quest'i ücretsiz olarak sunuyor

Epic Games Store, yılbaşı indirimleri kapsamında her gün ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Bugünün ücretsiz oyunu olan Cat Quest, aksiyon RPG türünde bir yapım olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, renkli dünyada bir kedi karakteri kontrol ederek gerçek zamanlı savaşlara katılıyor ve farklı mekanları keşfediyor. Cat Quest, 29 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir.

Epic Games Store, 28 Aralık\'ta Cat Quest\'i ücretsiz olarak sunuyor
29.12.2023 - 00:27,
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Epic Games Store, yılbaşı indirimlerine özel olarak her gün belirli oyunları ücretsiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda bağımsız yapımlardan büyük bütçeli oyunlara kadar birçok yapımı erişime açan Epic Games, 28 Aralık ücretsiz oyununu açıkladı.

Epic Games Store ücretsiz oyunu (28 Aralık)

Aksiyon RPG türündeki Cat Quest, şu anda Epic Games Store'da ücretsiz olarak dağıtılıyor. "Kedili Diablo" olarak adlandırılan ve 2017 yılında çıkış yapan Cat Quest, oyuncuların bir kediyi kontrol etmesini ele alıyor. Gentlebros'un geliştirdiği yapım 29 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olacak.

Epic Games Store, 28 Aralık'ta Cat Quest'i ücretsiz olarak sunuyor

Gerçek zamanlı savaş, zindan macerası ve ekipman yükseltmesine sahip olan Cat Quest, Felingard isimli renkli dünyada geçiyor. Oyuncular, ele geçirilmiş bir kasabadan büyücülere yardım etmeye kadar kedilerin keşfedeceği birçok detaya yer veriyor.

Öte yandan oyunda Bermewda's Triangle, Furbidden Fields ve Pawt City gibi birçok farklı mekana sahip olmasıyla RPG keyfinin tadını çıkarma imkanı tanıyor.

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Epic Games geçtiğimiz gün ise golf severlerin mutlaka göz atması gereken Cursed to Golf'ü ücretsiz hale getirmişti. Rogue-like ögeler ile birlikte eğlenceli bir deneyim sunan yapım, bu akşam saatlerine kadar ücretsiz olarak sunuldu.

Normal fiyatı 100 TL olan Cat Quest, 29 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu tarihten itibaren ise yılbaşı hediyelerinin bir parçası olarak başka bir oyun sunulacak.

Oyuna ücretsiz şekilde sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: "Cat Quest" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un ücretsiz hale getirdiği oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Epic Games Store, 28 Aralık'ta Cat Quest'i ücretsiz olarak sunuyor - Son Dakika
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