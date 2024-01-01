Epic Games Store, 31 Aralık\'ta Ghostrunner\'ı ücretsiz dağıtıyor

Steam'den sonra dünyanın en büyük oyun mağazası olan Epic Games Store, ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel olarak her gün bir yapımı bedava dağıtan platformun bugünkü oyunu da belli oldu. İşte Epic Games 31 Aralık ücretsiz oyunu…

Epic Games 31 Aralık ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün 700 TL'ye satılan GTA 5 benzeri Saints Row'u hediye eden Epic Games, bugün (31 Aralık) ise Ghostrunner'ı dağıtıyor.

Aksiyon severlerin mutlaka göz atması gereken Ghostrunner'a, 1 Ocak 2024 yani yarın saat 19.00'a kadar Epic Games üzerinden hiçbir ödeme yapmadan sahip olabilirsiniz. Oyunun sonsuza kadar kütüphanenizde kalacağını belirtelim.

Merakla beklenen PS5 oyunu ertelendi

Epic Games 31 Aralık ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Ghostrunner" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Ghostrunner sistem gereksinimleri