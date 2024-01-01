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Epic Games Store, 31 Aralık'ta Ghostrunner'ı ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
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Epic Games Store, 31 Aralık'ta Ghostrunner'ı ücretsiz dağıtıyor

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak her gün ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bugün (31 Aralık) ise Ghostrunner'ı ücretsiz olarak sunuyor. Aksiyon severlerin beğenisini kazanan bu oyunu 1 Ocak 2024 saat 19.00'a kadar indirebilirsiniz. Oyunun sonsuza kadar kütüphanenizde kalacağını unutmayın.

Epic Games Store, 31 Aralık\'ta Ghostrunner\'ı ücretsiz dağıtıyor
01.01.2024 - 08:28,
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Steam'den sonra dünyanın en büyük oyun mağazası olan Epic Games Store, ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel olarak her gün bir yapımı bedava dağıtan platformun bugünkü oyunu da belli oldu. İşte Epic Games 31 Aralık ücretsiz oyunu…

Epic Games 31 Aralık ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün 700 TL'ye satılan GTA 5 benzeri Saints Row'u hediye eden Epic Games, bugün (31 Aralık) ise Ghostrunner'ı dağıtıyor.

Epic Games Store, 31 Aralık'ta Ghostrunner'ı ücretsiz dağıtıyor

Aksiyon severlerin mutlaka göz atması gereken Ghostrunner'a, 1 Ocak 2024 yani yarın saat 19.00'a kadar Epic Games üzerinden hiçbir ödeme yapmadan sahip olabilirsiniz. Oyunun sonsuza kadar kütüphanenizde kalacağını belirtelim.

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Epic Games 31 Aralık ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım:  "Ghostrunner" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım:  İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Ghostrunner sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimumÖnerilenİşletim SistemiWindows 7, 8.1, 10 (64-bit)Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)İşlemci Intel Core i5-2500K (4 * 3300)Intel Core i7-6700K (4 * 4000)AMD Phenom II X4 965 (4 * 3400) or eq.AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500) or eq.RAM8 GB8 GBEkran KartıNVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB)NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB)AMD Radeon RX 550 (4 GB)AMD Radeon RX 5700 (8 GB)Depolama22 GB kullanılabilir alan22 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in bedava oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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Son Dakika Teknoloji Epic Games Store, 31 Aralık'ta Ghostrunner'ı ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games Store, 31 Aralık'ta Ghostrunner'ı ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
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