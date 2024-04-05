Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar - Son Dakika
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Teknoloji

Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar

Epic Games Store\'da Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar

Epic Games Store, her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Bu hafta ise Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunları ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunları kütüphanenize eklemek için Epic Games Store web sitesine veya masaüstü uygulamasına girip adımları takip etmeniz yeterli. Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunlarına normalde Steam üzerinden 2 bin TL'den fazla ödeme yapmanız gerekiyor, ancak Epic Games Store'dan 11 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunlar sonsuza kadar sizin olacak.

05.04.2024 11:09  Güncelleme: 11:13
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En popüler dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Böylelikle milyonlarca yeni kullanıcı kazanan platform, bu hafta da geleneği sürdürdü. İşte Epic Games Store 4 Nisan ücretsiz oyunları…

Epic Games Store 4 Nisan – 11 Nisan ücretsiz oyunları

Geçen hafta Islets adlı düşük sistem gereksinimli bir macera oyununu ücretsiz dağıtan Epic Games Store, bu hafta iki oyunu birden bedava hale getirdi. Söz konusu bu yapımlar, Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.

Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar

Steam üzerinden almaya kalktığınızda 2 bin TL'den fazla ödemeniz gerekecek Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunlarına Epic Games Store aracılığıyla 11 Nisan saat 18.00'e kadar hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Sonsuza kadar kütüphanenize kalacağını belirtelim.

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Thief, adından da anlayabileceğiniz üzere bir hırsızlık yapma oyunu. The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ise uzay macerası sevenlere hitap ediyor. Söz konusu bu uzay oyunu, 25 Aralık 2023'te de ücretsiz dağıtılmıştı.

Epic Games Store'da ücretsiz hale getirilen oyunlara sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store web sitesine ulaşın veya masaüstü uygulamasını başlatın.

2. Adım: "The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition" ve "Thief" oyunlarının sayfalarına ulaşın ve sepete ekleyin.

3. Adım: Son olarak Sepet sayfasına girin ve ödeme işlemini –0 TL olarak gözükecektir– tamamlayın.

4. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Thief sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimumÖnerilenİşletim Sistemi: Windows VistaWindows 7, Windows 8İşlemci: Yüksek performanslı çift veya dört çekirdekliAMD FX 8000 serisi/ Intel i7 CoreRAM: 4 GB4 GBEkran Kartı: AMD Radeon 4800 serisi/ Nvidia GTS 250AMD Radeon HD R9/ Nvdia GTX 660Depolama: 20 GB kullanılabilir alan20 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 10Sürüm 11

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimumÖnerilenİşletim Sistemi: Windows 10 64-bitWindows 10 64-bitİşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 1600Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600RAM: 12 GB16 GBEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB/ AMD Radeon RX 590NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/ NVIDIA GeForce RTX 2070/ AMF Radeon RX 6700 XTDepolama: 62 GB kullanılabilir alan62 GB kullanılabilir alan

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar - Son Dakika

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