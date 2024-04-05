En popüler dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Böylelikle milyonlarca yeni kullanıcı kazanan platform, bu hafta da geleneği sürdürdü. İşte Epic Games Store 4 Nisan ücretsiz oyunları…
Epic Games Store 4 Nisan – 11 Nisan ücretsiz oyunları
Geçen hafta Islets adlı düşük sistem gereksinimli bir macera oyununu ücretsiz dağıtan Epic Games Store, bu hafta iki oyunu birden bedava hale getirdi. Söz konusu bu yapımlar, Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.
Steam üzerinden almaya kalktığınızda 2 bin TL'den fazla ödemeniz gerekecek Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunlarına Epic Games Store aracılığıyla 11 Nisan saat 18.00'e kadar hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Sonsuza kadar kütüphanenize kalacağını belirtelim.
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Thief, adından da anlayabileceğiniz üzere bir hırsızlık yapma oyunu. The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ise uzay macerası sevenlere hitap ediyor. Söz konusu bu uzay oyunu, 25 Aralık 2023'te de ücretsiz dağıtılmıştı.
Epic Games Store'da ücretsiz hale getirilen oyunlara sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: Epic Games Store web sitesine ulaşın veya masaüstü uygulamasını başlatın.
2. Adım: "The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition" ve "Thief" oyunlarının sayfalarına ulaşın ve sepete ekleyin.
3. Adım: Son olarak Sepet sayfasına girin ve ödeme işlemini –0 TL olarak gözükecektir– tamamlayın.
4. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.
Thief sistem gereksinimleri
The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition sistem gereksinimleri Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar - Son Dakika Amazon Prime Gaming, Nisan ayında kullanıcılarına 15 ücretsiz oyun sunacak. Ayrıca Prime Gaming üyeleri, Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft ve Riot Games oyunlarında çeşitli oyun içi hediyelerden faydalanabilecekler. Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Ticaret ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Altan Kar, tatilde yapılan sosyal medya paylaşımlarının hırsızlığa davetiye çıkardığını söyledi. Ford, uzun zamandır beklenen üç sıralı SUV da dahil olmak üzere elektrikli araçlar için bazı gecikmeleri duyurdu. Otomobilin gelecek yıl çıkması planlanıyordu ancak şimdi 2027 yılına ertelendi. Şirket, gelişen pil teknolojisinden yararlanmak için ekstra zaman kullanacaklarını ve Kanada iş gücü üzerindeki etkisini azaltmak için hamleler yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, yeni nesil elektrikli pikapın da 2025'in sonundan 2026'ya ertelendiği belirtildi. Ford, hibrit araçlara yönelik yeni bir hamle yapacaklarını ve 2030 yılına kadar Ford Blue serisinde hibrit güç aktarma organları sunmayı planladıklarını duyurdu. Ford, elektrikli araçlara bağlılığını sürdürdüğünü ve akü tesislerinin inşasına devam ettiklerini vurguladı. Mars'ın yüzeyindeki olukların sadece antik su değil, süblimleşme yoluyla da şekillendiği keşfedildi. CO2 buzunun süblimleşmesiyle oluşan gazın, olukları şekillendirdiği düşünülüyor. Bu buluş, Mars'ta suyun hala var olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor ve Mars'ta yaşamın ortaya çıkma sürecinin daha kısa olabileceğini gösteriyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalmasıyla birlikte 'rent a car' sektöründe dolandırıcılık vakaları artıyor. Dolandırıcılar, kurumsal araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak sahte siteler oluşturuyor ve vatandaşları mağdur ediyor. Araç kiralama işletmecileri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor ve erken rezervasyon yapmalarını öneriyor. Britanya Akademisi Film ve Sinema Ödülleri (BAFTA), düzenlediği anketle Lara Croft'u tüm zamanların en önemli oyun karakteri seçti. Yaklaşık 4000 oyuncunun katıldığı ankette, Lara Croft'un birinci sırada olması kadın hakları aktivistlerinin dikkatini çekti. Ancak bazı oyuncular, diğer popüler karakterlerin Lara Croft'un önüne geçmesi gerektiğini düşünüyor. Evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar?
ÖzellikMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Windows VistaWindows 7, Windows 8İşlemci: Yüksek performanslı çift veya dört çekirdekliAMD FX 8000 serisi/ Intel i7 CoreRAM: 4 GB4 GBEkran Kartı: AMD Radeon 4800 serisi/ Nvidia GTS 250AMD Radeon HD R9/ Nvdia GTX 660Depolama: 20 GB kullanılabilir alan20 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 10Sürüm 11
ÖzellikMinimumÖnerilenİşletim Sistemi: Windows 10 64-bitWindows 10 64-bitİşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 1600Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600RAM: 12 GB16 GBEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB/ AMD Radeon RX 590NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/ NVIDIA GeForce RTX 2070/ AMF Radeon RX 6700 XTDepolama: 62 GB kullanılabilir alan62 GB kullanılabilir alan
The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition sistem gereksinimleri
Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar - Son Dakika
Amazon Prime Gaming, Nisan ayında kullanıcılarına 15 ücretsiz oyun sunacak. Ayrıca Prime Gaming üyeleri, Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft ve Riot Games oyunlarında çeşitli oyun içi hediyelerden faydalanabilecekler.
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Ticaret ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Altan Kar, tatilde yapılan sosyal medya paylaşımlarının hırsızlığa davetiye çıkardığını söyledi.
Ford, uzun zamandır beklenen üç sıralı SUV da dahil olmak üzere elektrikli araçlar için bazı gecikmeleri duyurdu. Otomobilin gelecek yıl çıkması planlanıyordu ancak şimdi 2027 yılına ertelendi. Şirket, gelişen pil teknolojisinden yararlanmak için ekstra zaman kullanacaklarını ve Kanada iş gücü üzerindeki etkisini azaltmak için hamleler yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, yeni nesil elektrikli pikapın da 2025'in sonundan 2026'ya ertelendiği belirtildi. Ford, hibrit araçlara yönelik yeni bir hamle yapacaklarını ve 2030 yılına kadar Ford Blue serisinde hibrit güç aktarma organları sunmayı planladıklarını duyurdu. Ford, elektrikli araçlara bağlılığını sürdürdüğünü ve akü tesislerinin inşasına devam ettiklerini vurguladı.
Mars'ın yüzeyindeki olukların sadece antik su değil, süblimleşme yoluyla da şekillendiği keşfedildi. CO2 buzunun süblimleşmesiyle oluşan gazın, olukları şekillendirdiği düşünülüyor. Bu buluş, Mars'ta suyun hala var olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor ve Mars'ta yaşamın ortaya çıkma sürecinin daha kısa olabileceğini gösteriyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalmasıyla birlikte 'rent a car' sektöründe dolandırıcılık vakaları artıyor. Dolandırıcılar, kurumsal araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak sahte siteler oluşturuyor ve vatandaşları mağdur ediyor. Araç kiralama işletmecileri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor ve erken rezervasyon yapmalarını öneriyor.
Britanya Akademisi Film ve Sinema Ödülleri (BAFTA), düzenlediği anketle Lara Croft'u tüm zamanların en önemli oyun karakteri seçti. Yaklaşık 4000 oyuncunun katıldığı ankette, Lara Croft'un birinci sırada olması kadın hakları aktivistlerinin dikkatini çekti. Ancak bazı oyuncular, diğer popüler karakterlerin Lara Croft'un önüne geçmesi gerektiğini düşünüyor.
Evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar?
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