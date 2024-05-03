Epic Games Store\'da Bu Hafta Ücretsiz Oyunlar

Teknoloji

Epic Games Store her Perşembe belirli oyunları ücretsiz vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 2-9 Mayıs tarihleri arasında dağıtılacak oyunlar da açıklandı. Dijital mağaza bu hafta iki yapım birden verecek. İşte bu haftaki Epic Games Store ücretsiz oyunu.

Epic Games Store ücretsiz oyunu (2-9 Mayıs)

Bu hafta farklı kategorilerden iki oyun birden sunuluyor. Cat Quest II ve Orcs Must Die! 3 yapımlarını 2 – 9 Mayıs tarihleri arasında ücret ödemeden alabileceksiniz. Son zamanlarda oyun dünyasında büyük ses getiren bu yapımlar, Steam'de de 9/10 puana sahip.

Robot Entertainment tarafından geliştirilen Orcs Must Die! 3; kendine özgü ork katliamını oldukça büyük bir seviyeye taşıyor. Oyuncular, şimdiye kadarki en büyük tuzak ve silah cephaneliğine sahip olacak. Bu kapsamda daha geniş bir savaş senaryosu oyuncuları bekliyor.

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Cat Quest II, tahtlarını geri almak ve krallıklarını kurtarmak için çabalayan kedi ve köpekleri ele alıyor. The Gentlebros tarafından geliştirilen yapım; ilk oyuna yeni karakterler, co-op deneyimi ve karakter değiştirme mekaniği ekliyor. Oyuncular açık dünyayı keşfedebilecek, canavarlarla birlikte görev üstlenebilecek.

Epic Games Store'da ücretsiz hale getirilen oyuna sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Adım: Cat Quest II ve Orcs Must Die! 3 sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma (0 TL) butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

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