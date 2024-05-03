Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyunlar - Son Dakika
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Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyunlar

Epic Games Store\'da Bu Hafta Ücretsiz Oyunlar

Epic Games Store, her Perşembe belirli oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta ise Cat Quest II ve Orcs Must Die! 3 oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Orcs Must Die! 3, ork katliamını daha büyük bir seviyeye taşırken, Cat Quest II ise kedi ve köpekleri ele alarak krallıklarını kurtarmalarını konu alıyor. Oyunseverler, Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden bu oyunlara ücretsiz olarak sahip olabilirler.

03.05.2024 09:14
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Epic Games Store her Perşembe belirli oyunları ücretsiz vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 2-9 Mayıs tarihleri arasında dağıtılacak oyunlar da açıklandı. Dijital mağaza bu hafta iki yapım birden verecek. İşte bu haftaki Epic Games Store ücretsiz oyunu.

Epic Games Store ücretsiz oyunu (2-9 Mayıs)

Bu hafta farklı kategorilerden iki oyun birden sunuluyor. Cat Quest II ve Orcs Must Die! 3 yapımlarını 2 – 9 Mayıs tarihleri arasında ücret ödemeden alabileceksiniz. Son zamanlarda oyun dünyasında büyük ses getiren bu yapımlar, Steam'de de 9/10 puana sahip.

Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyunlar

Robot Entertainment tarafından geliştirilen Orcs Must Die! 3; kendine özgü ork katliamını oldukça büyük bir seviyeye taşıyor. Oyuncular, şimdiye kadarki en büyük tuzak ve silah cephaneliğine sahip olacak. Bu kapsamda daha geniş bir savaş senaryosu oyuncuları bekliyor.

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Cat Quest II, tahtlarını geri almak ve krallıklarını kurtarmak için çabalayan kedi ve köpekleri ele alıyor. The Gentlebros tarafından geliştirilen yapım; ilk oyuna yeni karakterler, co-op deneyimi ve karakter değiştirme mekaniği ekliyor. Oyuncular açık dünyayı keşfedebilecek, canavarlarla birlikte görev üstlenebilecek.

Epic Games Store'da ücretsiz hale getirilen oyuna sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Adım:  Cat Quest II ve Orcs Must Die! 3 sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma (0 TL) butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyunlar - Son Dakika

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