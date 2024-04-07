Epic Games Store, Ghostrunner Oyununu Ücretsiz Verecek

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Steam rakibi Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz dağıtıyor. Platform, bu hamlesiyle milyonlarca yeni kullanıcı kazandı. Peki Epic Games Store, önümüzdeki hafta hangi oyunu ücretsiz verecek?

Epic Games Store 11 Nisan – 18 Nisan ücretsiz oyunu

Platform, bu hafta The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief adlı oyunları bedava dağıttı. Söz konusu yapımlar oldukça dikkat çekti ve oyuncuların hoşuna gitti. Platform, önümüzdeki hafta dağıtacağı oyunla yine ilgi çekecek gibi görünüyor.

Epic Games Store, önümüzdeki hafta Ghostrunner oyununu ücretsiz hale getirecek. 2020'de piyasaya sürülen bu yapımı 11 Nisan – 18 Nisan tarihleri aralığında kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Kalıcı olacağını belirtelim. Yani sonsuza kadar hesabınızda kalacak.

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Ghostrunner sistem gereksinimleri

One More Level ve Slipgate Ironworks tarafından ortak geliştirilen Ghostrunner, bilim kurgu ve aksiyon oyunu olarak biliniyor. Distopik bir şehirde geçen oyunda oyuncular, bir kılıç ustası olarak zorlu platformlar üzerinde ilerlerken düşmanlarla çatışıyor.

Ghostrunner sistem gereksinimleri şu şekilde;