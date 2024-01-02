 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Epic Games Store, Steam'de 300 TL'ye satılan oyunu ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Epic Games Store, Steam'de 300 TL'ye satılan oyunu ücretsiz dağıtıyor

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak her gün bir oyunu bedava dağıtmaya devam ediyor. Bugün ise Steam'de 300 TL'ye satılan oyunu ücretsiz hale getirdi. Escape Academy oyununu 2 Ocak saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store, Steam\'de 300 TL\'ye satılan oyunu ücretsiz dağıtıyor
02.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:35
Abone Ol

Steam'in Türk Lirasını kaldırmasıyla birlikte oyuncuların akın ettiği Epic Games Store, yılbaşına özel olarak her gün bir oyunu bedava dağıtmaya devam ediyor. Bu doğrultuda platform, bugün ise Steam'de 300 TL'ye satılan oyunu ücretsiz hale getirdi.

Epic Games 1 Ocak 2024 ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık 2023'ten beri her gün oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün aksiyon kategorisinin önde gelen yapımlarından Ghostrunner'ı sunan platform, bugün ise bulmaca oyunu Escape Academy'yi ücretsiz hale getirdi.

Epic Games Store, Steam'de 300 TL'ye satılan oyunu ücretsiz dağıtıyor

Hem tek başınıza hem de arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz Escape Academy oyununu 2 Ocak yani yarın saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Söz konusu yapımın kütüphanenizde sonsuza kadar kalacağını belirtelim.

Horizon evreninde geçen bir MMORPG oyunu geliştiriliyor!

Epic Games 1 Ocak ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım:  "Escape Academy" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım:  İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Escape Academy minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Depolama:  5 GB kullanılabilir alan

DirectX:  Sürüm 10

Escape Academy, sistem gereksinimleri ile donanım özellikleri düşük seviyede olan bilgisayarlarda bile rahatlıkla oynanabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in ücretsiz oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Epic Games, Steam, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games Store, Steam'de 300 TL'ye satılan oyunu ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53
21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:19:59. #1.13#
SON DAKİKA: Epic Games Store, Steam'de 300 TL'ye satılan oyunu ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement