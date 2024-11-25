Erkek arkadaşının 717 milyon dolar değerindeki servetini yanlışlıkla çöpe attı

Teknoloji

Galler'de yaşanan ilginç bir olay, bir Bitcoin servetinin nasıl çöp olduğunu gözler önüne seriyor. James Howells adlı bir adam, içinde yaklaşık 717 milyon dolar değerinde Bitcoin bulunan hard diskini kaybetti. İşin ilginç yanı, hard diski çöpe atan kişinin eski kız arkadaşı Halfina Eddy-Evans olması.

Halfina, olayı ilk kez anlatarak yaşananları şöyle açıkladı: "James'in kendisi istedi çöpe atmamı. Siyah poşetler içinde birkaç parça eşya vardı. Okul servisinden dönerken çöp merkezine bıraktım. İçinde böyle değerli bir şey olduğunu bilmiyordum. Şimdi umarım bulur da artık bu konudan bahsetmeyi bırakır! Parasından bir kuruş bile istemiyorum, yeter ki sussun."

James, 2009 yılında Bitcoin madenciliği yaparak 8.000 Bitcoin kazanmıştı. O zamanlar Bitcoin'in bugünkü kadar değerli olmadığını ve hard diskte sakladığı şifreleri unuttuğunu söylüyor. Şimdi bu Bitcoin'ler yaklaşık 23 milyar TL değerinde.

James, Newport Belediyesi'nin çöp sahasını kazıp hard diskini bulmak istiyor. Hatta bulursa paranın %10'unu şehre bağışlayacağını ve Newport'u "İngiltere'nin Dubai'si" yapacağını söylüyor. Ancak belediye, çevreye zarar vereceği gerekçesiyle izin vermiyor.

Hikayenin başlangıcı aslında basit bir ev kazasına dayanıyor. James'in laptop'ına limonata dökülmüş ve bilgisayar bozulmuş. Parçalarını satarken hard diski saklamış ama sonra bu hard disk diğer eski eşyalarla birlikte çöpe gitmiş.

James son olarak belediyeyi 495 milyon sterlinlik tazminat davası ile mahkemeye verdi. İlk duruşma bu ay yapılacak ve karar 3 Aralık'ta verilecek. Belediye ise "Çevresel izinlerimiz buna uygun değil, kazı çalışması çevreye büyük zarar verecek" diyor.