Erzincan\'da öğrenciler bilim fuarında projelerini sergiledi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan bilim fuarına katılarak projeleri inceledi.

Bilim fuarında öğrencilerle bir araya gelen Aksun, stantları dolaşarak hazırlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilimle yetişen nesillerin güçlü yarınların teminatı olduğunu belirten Aksun, araştıran, üreten ve öğrenmeye istekli öğrencileri, öğretmenleri ve okul yönetimini tebrik etti.

Program, projelerin incelenmesi ve öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi. - ERZİNCAN