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Erzurum’da eğitimde dijital tasarım dönemi

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Erzurum’da eğitimde dijital tasarım dönemi
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Erzurum’da Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde oluşturulan CANVA Tasarım Laboratuvarı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ve İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin katılımlarıyla düzenlenen açılış programıyla hizmete açıldı.

Erzurum'da Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde oluşturulan CANVA Tasarım Laboratuvarı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin katılımlarıyla düzenlenen açılış programıyla hizmete açıldı.

Kurdele kesimiyle başlayan program, öğrencilerin gerçekleştirdiği konser ile devam etti. Genel Müdür Mustafa Canlı ve İl Milli Eğitim Müdür Süleyman Ekici'nin konuşmalarının ardından öğrenciler, hazırladıkları çalışmaları ve sunumlarını katılımcılarla paylaştı. Program kapsamında laboratuvar incelenerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Programda söz alan Genel Müdür Mustafa Canlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitimde dijital teknolojilerin önemine, öğrencilerin üreticilik yanlarını geliştiren uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve teknolojinin öğrenme süreçlerine etkin biçimde entegre edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimde dijital dönüşümü destekleyen CANVA Tasarım Laboratuvarı, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeyi, üretici yanlarının ortaya çıkarmayı ve fikirlerini yenilikçi tasarımlara dönüştürmelerini amaçlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Canva arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hayata geçirilen bu uygulama; öğrencilere sunum, afiş, infografik ve dijital içerik hazırlama, projeler geliştirme ve iş birliği içinde üretme imkanı sunuyor. EBA entegrasyonu sayesinde dijital tasarım araçlarının eğitim süreçlerinde daha etkin kullanılması da hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanlığıİmam Hatip LiseleriMustafa CanlıHasan YılmazTeknolojiErzurumSon Dakika

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