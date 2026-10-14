Erzurum Teknik Üniversitesi TEKMER projesiyle KOSGEB kuruluş desteği kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Erzurum TTM) tarafından hazırlanan "ETÜ TEKMER Kristal A.Ş." projesi, KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında Kuruluş Desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. ile teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin gelişiminin desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Projenin kabulüyle Erzurum Teknik Üniversitesi'nin teknoloji üretimini ve girişimcilik kültürünü destekleyen çalışmalarına yeni bir ivme kazandırılması amaçlanıyor. ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. bünyesinde yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, teknoloji tabanlı iş fikirlerinin desteklenmesi ve girişimlerin sürdürülebilir büyümesine yönelik fırsatların oluşturulması planlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, projenin kabul edilmesinin üniversitenin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesinin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Çakmak, "Üniversitelerin bilgi ve teknoloji üretiminin yanı sıra bu birikimi yenilikçi girişimlere ve katma değer oluşturan projelere dönüştürmesi büyük önem taşıyor. ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. ile teknoloji odaklı girişimlerin gelişimini desteklemeyi, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgemizin girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı hedefliyoruz. Projemizin KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında kabul edilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin üniversitemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.