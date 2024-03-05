Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava açtı. Dava, Musk'ın işten çıkarılan yöneticilere kıdem tazminatı ödememesi ve haksız yere işlerinden ayrılmalarına neden olduğu gerekçesi ile açıldı. Musk'ın Twitter'ı devralması sonrasında yaşanan toplu işten çıkarmalarda, eski yöneticilerin haksız yere kovulduğunu öne sürüldü.
Davacılar, Musk'ın işten çıkarma kararını destekleyecek somut bir delil olmadığını belirtti ve Musk'ın Twitter'ı kontrolü altına almasıyla şirketin etik olmayan bir yapıya büründüğünü iddia ettiler. Musk'ın borçlarını ödememesi ve kendi kurallarını takip etmemesi, eski çalışanlara yönelik tazminatları ödememe eğiliminin bir parçası olarak nitelendirildi.
Davada ayrıca, Musk'ın Twitter'ı alması sonrasında şirketin, çalışanlarını, ev sahiplerini, satıcıları ve diğerlerini zor durumda bırakan bir kanun kaçağı haline geldiği iddia edildi. Musk'ın gücünü servetiyle kullandığı ve kendisiyle aynı fikirde olmayanları ezmek için bu gücü kullandığı belirtildi.
Elon Musk henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ve Twitter da The Independent'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi. Bu dava, Twitter'ın eski yöneticileri ile Musk arasındaki hukuki mücadelede önemli bir gelişme olarak görülüyor.
Son Dakika › Teknoloji › Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava açtı - Son Dakika
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