ESTÜ HİDROANA Takımı, TEKNOFEST 2026 Hidromobil'de Türkiye dördüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ESTÜ HİDROANA Takımı, TEKNOFEST 2026 Hidromobil'de Türkiye dördüncüsü oldu

ESTÜ HİDROANA Takımı, TEKNOFEST 2026 Hidromobil\'de Türkiye dördüncüsü oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidrojen Enerjili Araç Takımı HİDROANA, TÜBİTAK'ın düzenlediği TEKNOFEST 2026 Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları Hidromobil kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu. Takım, maraton etabını en iyi dereceyle tamamlayarak bu başarıyı elde etti.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidrojen Enerjili Araç Takımı HİDROANA, TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2026 Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları'nın Hidromobil kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.

ESTÜ'yü HİDROANA aracıyla temsil eden Hidrojen Enerjili Araç Takımı, aylar süren tasarım, üretim, test ve geliştirme çalışmalarının ardından Hidromobil kategorisinde yarıştı.

TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre HİDROANA, maraton etabını geçerli en iyi dereceyle tamamlayarak Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Mühendislik bilgisini takım çalışması ve sürdürülebilir teknoloji vizyonuyla bir araya getiren öğrenciler, yarış sürecinde hidrojen enerjili araç teknolojileri alanında geliştirdikleri bilgi ve deneyimi sahaya taşıdı.

HİDROANA Takımı Akademik Danışmanı ve ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi İrfan Töre, başarının uzun ve yoğun bir çalışma sürecinin ürünü olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin tasarımdan üretime, test süreçlerinden yarış organizasyonuna kadar her aşamada büyük özveri gösterdiğini belirten Töre, elde edilen sonucun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Töre, hidrojen enerjisi ve sürdürülebilir ulaşım teknolojilerinin geleceğin önemli çalışma alanları arasında bulunduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken bu teknolojiler üzerinde uygulamalı olarak çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Takımın çalışmalarına verilen desteklerin başarıdaki önemine de değinen Töre, başta ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan olmak üzere süreç boyunca takıma destek veren üniversite birimlerine teşekkür etti.

Töre, üniversitenin öğrenci odaklı AR-GE çalışmalarını ve teknoloji takımlarını destekleyen yaklaşımının kendileri için değerli olduğunu bildirerek, HİDROANA'yı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknofest, Eskişehir, Teknoloji, Tübitak, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ESTÜ HİDROANA Takımı, TEKNOFEST 2026 Hidromobil'de Türkiye dördüncüsü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

13:32
Neymar sevgilisi ve eski sevgilisini mutfağa sokup yemek yemek yaptırdı
Neymar sevgilisi ve eski sevgilisini mutfağa sokup yemek yemek yaptırdı
13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:38:09. #7.12#
SON DAKİKA: ESTÜ HİDROANA Takımı, TEKNOFEST 2026 Hidromobil'de Türkiye dördüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement