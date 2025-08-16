ESTÜ Solar Team'den Yerli Elektrikli Araç: Asena - Son Dakika
ESTÜ Solar Team'den Yerli Elektrikli Araç: Asena

16.08.2025 11:20
ESTÜ Solar Team, yerli üretim %95 olan 'Asena' aracıyla TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Solar Team ekibi, yüzde 95 oranında yerli olarak geliştirdikleri "Asena" adlı elektrikli araçlarıyla, 24 Ağustos'ta TEKNOFEST kapsamındaki Uluslararası Efficiency Challenge yarışmasında birinciliği hedefliyor.

Çevre dostu ve sürdürülebilir enerjiyle çalışan araçlar üreten, 2006 yılında kurulan 30 kişilik ESTÜ Solar Team, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok yarışmaya katıldı.

Ekip, 2015'te Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge'da 3 bin 22 kilometrelik parkuru tamamlayan "ilk ve tek Türk takımı" unvanını kazandı.

"Phantom" ile 2023'teki TEKNOFEST'te ikinci olan ekibin, bu yıl yerli üretim oranı yüzde 95'e ulaşan "Asena" adlı aracında motor kontrol devreleri verimliliği yüzde 97, motorun verimliliği ise yüzde 91,5 seviyesinde getirildi.

Ekibin elektrik birim lideri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre Ünlü, AA muhabirine, motor sürücüsünün yerli olmasının kendilerine avantaj sağladığını belirtti.

Ünlü, TEKNOFEST'te derece hedeflediklerini belirterek, "Daha önce 'Phantom' aracımızla ikincilik elde etmiştik. Bu sene de güzel bir derece hedefliyoruz." dedi.

Aracın şu anda çalışır durumda olduğunu kaydeden Ünlü, "Asena" adını verdiklerin aracın neredeyse tüm parçalarının yerli olarak tasarlandığını vurguladı.

"Aracın ağırlığını azalttık"

Takımın kinematik ekip lideri, Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Alper Yıldız ise 2023'te ikinci olan araçlarına göre bu yıl önemli değişiklikler yaptıklarını ifade etti.

Kalıp tasarımlarını yaparken hava direncini göz önünde bulundurduklarını bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Aerodinamik açıdan daha verimli bir tasarım gerçekleştirdik. Tekerlek dönüş açılarını artırarak manevra kabiliyetini geliştirdik, böylece sürüş konforu ve direksiyon manevra verimliliği yükseldi. Kompozit malzemelerden kabuk, şase ve yolcu koltuğu gibi parçaları kendimiz ürettik. Yaptığımız analizlerle yalnızca gerekli noktalara destek parçası ekleyerek aracın ağırlığını azalttık. Geçen yılki aracımız 280 kilogram civarındaydı. Bu yıl ise 180 kilograma düştü. Böylece 100 kilogramlık bir tasarruf sağladık."

Yıldız, bu yıl Uluslararası Efficiency Challenge yarışında birincilik hedeflediklerini dile getirerek, "Önümüzdeki yıl ise yeni bir güneş enerjili araç projesi tasarlayıp yurt dışındaki yarışlara katılmayı ve derece elde etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Asena" adlı aracın çalışmalarının bir yıldır sürdüğünü vurgulayan Yıldız, sürecin zor olmasına rağmen üretimlerin kendileri tarafından yapıldığını ve ekip ruhunu ön planda tuttuklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Teknofest, Çevre, Spor, Son Dakika

