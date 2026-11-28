Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) geliştirilen, restoranlarda servis yapıp bulaşıkları taşıyan, müşterilerin doğum günlerini kutlayıp evlilik tekliflerine eşlik eden yapay zeka destekli robot, yüzde 80'i aşan yerlilik oranıyla seri üretim aşamasına geldi.

Üniversitenin Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, bilgisayar, elektrik ve makine mühendisliği alanlarındaki akademisyen ve mühendislerce yaklaşık 1 yıllık çalışmayla geliştirilen robot, ilk aşamada garsonların iş yükünü azaltmak ve servis süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı.

Robot projesi için KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kapsamında Türkiye genelinde derece elde edilerek destek almaya hak kazanıldı.

Üçüncü prototipi tamamlanan robot, restoranlarda müşterilere servis yapabiliyor, bulaşıkları mutfağa taşıyabiliyor.

Doğum günlerini kutluyor, evlilik teklifinde bulunuyor

Müşteri karşılama, doğum günü kutlaması ve evlilik teklifi gibi farklı etkinliklerde de kullanılabilen robot, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilme özelliğine sahip.

Yazılımı tamamen yerli olan robot, sağlık sektöründe ilaç taşıma, hasta karşılama, tansiyon ve ateş ölçümü gibi görevlerde de kullanılabilecek.

Robot ilk mesaisine ETÜ bünyesindeki kafede başladı.

Çay, simit ve meşrubat servisini robot aracılığıyla alan öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemezken kafe çalışanları, robotun kendilerine yardımcı olmasından memnuniyet duyuyor.

"Robotun yazılımı yüzde 100 yerli"

Ekip Lideri, ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Çintaş, AA muhabirine, restoran sektöründeki servis robotu ihtiyacını ve Türkiye'deki yerli robot üretim eksikliğini dikkate alarak projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın kendilerine ciddi destek verdiğini anlatan Çintaş, "Multidisipliner bir çalışma sonucunda yerli robotumuz çıkmış oldu. Yerlilik oranını yüzde 80'in üzerinde hesapladık. Bu yerlilik oranında yazılım kısmı yüzde 100 yerli." dedi.

Robotu tüm sektörlere uyarlanabilecek şekilde tasarladıklarını vurgulayan Çintaş, şöyle devam etti:

"Robotu ilk başta restoranlara yönelik ürettik ama yazılımını değiştirip karşılama robotu olarak da sunabiliriz. Robotumuz sağlık sektöründe hastalara ilaç götürme, otellerde servis yapma gibi işlemleri de yapabilecek kapasitede, doğum günü kutlama, evlilik teklifi yapma gibi özellikleri de var. Asla garsonların yerini almıyor, garsonların yardımcısı olarak çalışıyor."

Türkiye genelinden talep aldılar, seri üretime hazırlar

Çintaş, hedeflerinin ETÜ'den bu şekilde ürünler çıkarıp topluma yararlı projeler geliştirmek olduğunu dile getirerek, Türkçenin yanı sıra yabancı dillerde de hizmet verebilecek şekilde programlanan robota Erzurum ve Türkiye genelinden talep aldıklarını, seri üretim için de hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"İnsansız alanlarda geleceği kodluyor, hayatı kolaylaştırıyoruz"

Proje yürütücülerinden ETÜ'de Eğitim Teknik ve AR-GE Sorumlusu Yavuz Selim Aydın da yapılan bu çalışmaların, Erzurum'dan çıkıyor olmasının önemli olduğuna işaret ederek "İnsansız teknoloji çalışmaları yürüttüğümüz dev bir kadromuz var, bu kadroyla insansız alanlarda geleceği kodluyor, hayatı kolaylaştırıyoruz. Bu çalışmalarla hedefimiz prototipleme merkezi oluşturup bölge halkı dahil olmak üzere geleceğin nesillerine yeni yerler açıp istihdam sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kafede robotu görenler şaşkın, garsonlar memnun

Öğrencilerden Beren Altınışık da robotun çok kolay bir şekilde siparişleri getirdiğini belirterek "ETÜ'ye yakışan çok güzel bir proje olmuş. Robot siparişleri getirince şaşırdık, çay ve simit istemiştik eksiksiz getirdi. Çok güzel olmuş, yerli olması da ayrıca bizi mutlu etti." dedi.

Öğrencilerden Umut Erdem Aydın da hijyen açısından da beğendikleri robot çay siparişini getirince çok şaşırdığını söyledi.

Kafede garson olarak çalışan Volkan Yer de robotun hızlı olduğunu anlatarak, "Robotu kafede ilk gördüğümde şaşırdım, beraber çalışıyoruz, bana yardımcı oluyor. Siparişleri götürüyor, robotla güzelce çalışıyoruz, benim işimi kolaylaştırıyor." diye konuştu.