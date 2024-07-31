ETÜ Öğrencileri TEKNOFEST 2024'e Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

ETÜ Öğrencileri TEKNOFEST 2024'e Hazırlanıyor

ETÜ Öğrencileri TEKNOFEST 2024\'e Hazırlanıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2024'e finalist olarak katılacakları çalışmaları kent merkezinde kurulan stantta tanıtıyor. ETÜ, Yakutiye Kent Meydanı'nda açtığı stantta, öğrenci ve vatandaşlara üniversitenin teknolojik donanıma sahip güçlü altyapısı, akademik kadrosu, araştırma merkezleri ile üniversitenin imkanlarıyla ilgili bilgi aktarıyor. Stantta, ETÜ'lü öğrencilerin, eylül ayında Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024'te 27 kategoride hazırladığı projelerden finalist olarak yarışacak 18 çalışma da teknoloji meraklılarıyla buluştu.

31.07.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2024'e finalist olarak katılacakları çalışmaları kent merkezinde kurulan stantta tanıtıyor.

ETÜ, Yakutiye Kent Meydanı'nda açtığı stantta, öğrenci ve vatandaşlara üniversitenin teknolojik donanıma sahip güçlü altyapısı, akademik kadrosu, araştırma merkezleri ile üniversitenin imkanlarıyla ilgili bilgi aktarıyor.

Stantta, ETÜ'lü öğrencilerin, eylül ayında Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024'te 27 kategoride hazırladığı projelerden finalist olarak yarışacak 18 çalışma da teknoloji meraklılarıyla buluştu.

Tarımda kullanılan insansız kara aracı, insansız su altı aracı, hava savunma sistemi, tarımda kullanıla akıllı korkuluk gibi öğrencilerin teknolojik çalışması ziyaretçilerin dikkatini çekti.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatör Yardımcısı, Elektrik Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Gürkan Kalınay, AA muhabirine, üniversite öğrencilerinin tercih sürecinde olduğunu belirterek, bu kapsamda adaylara ETÜ'de neler yapıldığını paylaşmak istediklerini söyledi.

ETÜ'nün, devlet üniversitesi olmasına rağmen özel üniversite imkanı sunduğunu belirten Kalınay, "ETÜ kurgulanırken ülkedeki birçok özel üniversiteler gezilerek imkanları araştırıldı ve o imkanların aynısı üniversitemizde tesis edilerek öğrencilerimize verilmiş durumda. Öğrencilerimiz bu imkanları kullanarak istedikleri her türlü ürünü üretme kapasitesine sahipler. Üniversitemiz öğrencilerinin, TEKNOFEST 2024'e 27 farklı kategoride yarışma başvurusunda bulundu. Bu başvurların 18'i finalist takım olarak Adana'da yarışacak." dedi.

Kalınay, stantta ETÜ öğrencilerin yaptığı bilimsel ve teknolojik çalışmaları, üniversite imkanlarını aday öğrencilere anlattıklarını aktardı.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi ve birimlerinin, teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurulduğunu dile getiren Kalınay, son teknoloji prototipleme araçları ve güçlü altyapısıyla teknolojik tabanlı iş fikri olan girişimcileri beklediklerini anlattı.

Kaynak: AA

Teknofest, Yakutiye, Adana, Eylül, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ETÜ Öğrencileri TEKNOFEST 2024'e Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: ETÜ Öğrencileri TEKNOFEST 2024'e Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement